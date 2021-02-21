Düzce fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Düzce fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Düzce fındığının fiyatı aşağıdaki listede yer almaktadır. Bu listedeki bilgiler Düzce Fındık Borsası ve Piyasa Bilgilerinden oluşmaktadır. Bu nedenle fiyatlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
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Şehir
|
En Az
|
En Çok
|
Durum
|
TMO
|
21,50
|
22,50
|
|
Düzce
|
20,90
|
25,95
|
|
Akçakoca
|
20,50
|
23,50
|
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Kayaşlı
|
20,50
|
23,50
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Düzce’de fındık fiyatı ne kadar?
Düzce’de fındık fiyatları diğer illerde olduğu gibi hasattan sonraki hafta açıklanmaya başlanıyor. Düzce Ticaret Odası bu saatten sonra fındık fiyatlarını açıkladı. Hasat mevsimine göre fiyatlar yükselebilir veya düşebilir. Düzce fındığı ve Akçakoca fındığı fiyatları değişkenlik göstermektedir.
Düzce fındık fiyatları hakkında bilgi
Günlük fındık fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. Bu sayfada Türkiye'de üretilen bütün kuruyemişlerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İl bazında günlük güncellenen fiyatları görebilirsiniz. Bu sayfada ayrıca yıllara göre fındık fiyatları, aylara göre fındık fiyatları, hafta içi fındık fiyatları hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Genellikle sahip olduğunuz fındıkları hangi aylarda fındık fiyatlarının zirve yaptığını kontrol ederek satabilirsiniz. Ya da fındık satın alabilirsiniz.
Bildiğiniz gibi fındık fiyatlarının belirlenmesinde siyasi faktör çok önemlidir. Siyasi hareketler, özellikle serbest pazarda piyasaya giren fındığı güçlü bir şekilde etkiliyor. Özellikle serbest pazara hakim olan firma veya tüccarlar fındık fiyatları üzerine spekülasyon yaparak fındık üreticisine oyun oynuyorlar. Bu şekilde fındık fiyatlarını düşürürler.