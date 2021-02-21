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Düzce fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Düzce fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Güncek fındık fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Fındık işiyle uğraşan kişiler ve fındık almak isteyen vatandaşlarımız, fındığın güncel olarak fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Düzce fındığı almak ve satmak isteyenler kilo fiyatlarını merak etmeye başladı.

21 Şubat 2021 Pazar 16:19
Düzce fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Düzce fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
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Düzce fındığının fiyatı aşağıdaki listede yer almaktadır. Bu listedeki bilgiler Düzce Fındık Borsası ve Piyasa Bilgilerinden oluşmaktadır. Bu nedenle fiyatlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Şehir

En Az

En Çok

Durum

TMO

21,50

22,50

Düzce

20,90

25,95

Akçakoca

20,50

23,50

Kayaşlı

20,50

23,50

Düzce’de fındık fiyatı ne kadar?

Düzce’de fındık fiyatları diğer illerde olduğu gibi hasattan sonraki hafta açıklanmaya başlanıyor. Düzce Ticaret Odası bu saatten sonra fındık fiyatlarını açıkladı. Hasat mevsimine göre fiyatlar yükselebilir veya düşebilir. Düzce fındığı ve Akçakoca fındığı fiyatları değişkenlik göstermektedir.

Düzce fındık fiyatları hakkında bilgi

Düzce fındık fiyatları bu sayfada güncellenmektedir. Düzce Ticaret borsasından alınan bilgilerle birlikte günlük olarak güncellenen fiyatlar tarafınıza iletilmektedir. Aynı zamanda sitede yer alan grafikler sayesinde Düzce’de fındık fiyatlarının nasıl değiştiğini öğrenebilirsiniz. Bu sayede fındığınızı tam zamanında satıp satın alabilirsiniz. Haftalık, aylık ve yıllık fındık fiyatları borsadan aldığınız bilgilerdir. Bu anlamda objektif ve doğru bilgiler içerir. Ayrıca fındık üretimi ile ilgili bilgiler sayesinde yıllık fındık üretimini de öğrenebilirsiniz. Bu anlamda yıllık fındık üretiminin fiyatlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Aynı zamanda diğer şehirlerdeki fındık üretimini grafiklerden öğrenebilir, kuruyemişlerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Günlük fındık fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. Bu sayfada Türkiye'de üretilen bütün kuruyemişlerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İl bazında günlük güncellenen fiyatları görebilirsiniz. Bu sayfada ayrıca yıllara göre fındık fiyatları, aylara göre fındık fiyatları, hafta içi fındık fiyatları hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Genellikle sahip olduğunuz fındıkları hangi aylarda fındık fiyatlarının zirve yaptığını kontrol ederek satabilirsiniz. Ya da fındık satın alabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi fındık fiyatlarının belirlenmesinde siyasi faktör çok önemlidir. Siyasi hareketler, özellikle serbest pazarda piyasaya giren fındığı güçlü bir şekilde etkiliyor. Özellikle serbest pazara hakim olan firma veya tüccarlar fındık fiyatları üzerine spekülasyon yaparak fındık üreticisine oyun oynuyorlar. Bu şekilde fındık fiyatlarını düşürürler.



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
FındıkDüzceFiyat
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