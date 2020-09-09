Düşük faizli banka kredisi borçları 3 ay süreyle ertelenecek!

Ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok olumsuzluk yaşandı. Ekonomik alanda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için birtakım düzenlemeler yapılmaya başlandı. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan haberle birlikte ekonomik olarak sıkıntı içinde olan esnaf ve sanatkarların düşük faizli kredi borçlarının 3 ay süreyle erteleneceği ifade edildi.

3 Ay Kredi Ertelemesi

Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik sorunların yaşanması ile beraber esnaf ve sanatkarların rahat bir nefes alması sağlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan haber ile beraber esnaf ve sanatkarların düşük faizli kredilerinin 3 ay erteleneceği ifade edildi. Karar ile beraber Halkbank’tan alınmış olan düşük faizli krediler için 3 ay erteleme talebi alındı.

Kredi Borcu Erteleme Koşulları

Ertelemenin yapılabilmesi için hiçbir işletmenin pandemi sürecinde eleman çıkartmamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda ilerleyen dönemde de işten çıkarmayacağını beyan etmesi gerekmektedir. Bu koşul sağlanmazsa erteleme de geçersiz olacaktır.

Aşağıdaki kısımda kredi borcu erteleme başvurusunda bulunabilmek için işletmelerin sağlaması gereken koşullar sıralanmıştır.

1 Ağustos’tan geçerli olmak suretiyle;

Kredi borçlarının ertelenmesi talebi şu kurumlardan alınan krediler; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bölge birliklerine ortak olan ve işleri salgın yüzünden ziyan olan esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ya da direkt Halkbank’tan alınan krediler için uygulanmaktadır.

Kredi kapsamı dahilinde kredi borçlarının 1 Temmuz – 30 Eylül 2020 dönem aralığında borç ödeme süreleri doluyorsa ve borcun ifası 1 Temmuz’da yapılmamışsa, faiz uygulanmak suretiyle, üç ay süreyle ertelemek mümkün oluyor.

Borç erteleme kapsamında krediyi çekerken belirlenen vade sürelerinde herhangi bir değişim olmuyor. Erteleme süresi süresince hiçbir şekilde taksit ödenmiyor.

Erteleme süresi kapsamında takip işlemleri başlatılmamakla beraber erteleme maddi ve kişisel güvence durumunu da değişikliğe uğratmıyor.

Bu süre içinde kefil olanların da kefaletten çekilme hakları bulunmuyor.

Erteleme döneminde oluşacak gelir kayıpları Gömü ve Maliye Bakanlığı tarafınca ödeniyor.

Borçlarını erteleyenler aynı şekilde talep etmeleri halinde Halkbank’tan gereksinim kredisi çekebiliyorlar. Bu bakımdan erteleme işlemleri yeni kredi taleplerini engellemiyor.

Erteleme süresi kapsamında taksit ve anapara borcunun yanında gerçekleşme edilecek faiz oranlarının da borçlu kişiye yansıtılacak kısmıyla ilgili tutara ilişkin olacak banka ve sigorta işlemleri de kalan taksitler ile eşit şekilde mevcut tutara ekleniyor.

ve sigorta işlemleri de kalan taksitler ile eşit şekilde mevcut tutara ekleniyor. Borç erteleme talebinde bulunan işyerleri, erteleme periyodu süresince çalışanlarını işten çıkaramıyorlar. Çalışan sayısında bir azalma olması halinde (çalışanın kendi isteği haricinde çıkması hariç) işletme borç erteleme kapsamından çıkarılmış olacak.

Kredi Borcu Erteleyen Bankalar

Halkbank ile beraber Yapı Kredi, QNB Finansbank, İş Bankası, TEB, Denizbank, Kuveyt Türk, Eximbank, Şekerbank, Odea Bank, Altenatif Bank, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıfbank gibi bankalar da esnaf ve sanatkarların aldıkları kredilerin borçlarını erteleme şansı veriyorlar.