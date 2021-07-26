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Düşük faizle konut kredisi veren kamu bankaları belli oldu! Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL kredi kampanyası!

Çok sayıdaki vatandaşın merakla beklediği düşük faizli konut kredisi veren kamu bankaları belli oldu. Halkbank ve Ziraat Bankası 150 bin TL kredi veriyor.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:29
Düşük faizle konut kredisi veren kamu bankaları belli oldu! Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan 150 bin TL kredi kampanyası!
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Binlerce vatandaş ev sahibi olmak için bankalardan konut kredisi kullanıyor. Konut kredilerinde düşük faiz uygulayan devlet bankaları Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan uygun şartlarda konut kredisi kullanarak ev sahibi olabilirsiniz.

Halkbank’tan konut kredisi nasıl alınır?

Halkbank tarafından verilen konut kredisinde 100 bin TL’lik krediye %1.67 oranında faiz uygulanırken kredi 120 ay vade ile verilebiliyor. Düşük faiz oranı ve üç ay erteleme seçeneğinin bulunması çok sayıda müşterinin ilgisi çekiyor.

Hesaplı Evim Kredisi’ne başvuruda bulunarak gerekli şartları öğrenebilir ve banka şubesinden anlık kredi sonucunuzu sorgulayabilirsinz.

Ziraat Bankası konut kredisi şartları nelerdir?

Ziraat Bankası, 100 bin TL ve üzeri konut kredilerinde %1.65 faiz oranı ile müşterine kredi vermektedir. Ayrıca kredi koşulları arasında bulunan maaş bordrosu olması ya da emekli gibi gelirinizi göstermek zorundasınız. Banka bu şartlar altında müşterisine kolaylık sağlamakta.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:29
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Düşük FaizZiraat BankasıHalkBankKonut Kredisi
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