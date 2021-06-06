İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 6 Haziran 2021 Pazar En uygun konut kredisi faizleri

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? En uygun konut kredisi faizleri ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 6 Haziran 2021 tarihli haberimizde Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? En uygun konut kredisi faizleri konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 20:42
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 6 Haziran 2021 Pazar En uygun konut kredisi faizleri
Takip Et:

Bankalardan konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen bireyler en uygun faiz oranlarıyla kredi veren bankaları araştırmaya başladılar. Yakın zamanda faiz oranlarındaki değişiklikler çerçevesinde konut kredilerinde düşük faiz oranlarıyla kampanyalar düzenleniyor.

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Ağustos ayı dahil olmak suretiyle kamu bankalarından konut kredisi alan kişiler 1 yıl geri ödemesiz kredi olanağından yararlanamayacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank’ın sürdürdüğü düşük faizli ev sahibi olma kredi oranları yüzde 0.87’den işlem görmektedir. Sıfır konut satın alacak kişiler ise yüzde 0.64 faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyorlar. Kamu bankalarından kredi çekilmesi durumunda 15 yıl vade ile yüzde 0.64 faiz oranı mümkün olurken, ikinci el konutlarda 10 yıl vade süresi yüzde 0.87 faiz oranı uygulanmaktadır.

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Kamu bankalarındaki konut satışlarında kullanılmak suretiyle faiz oranlarındaki düşüş sonrasında özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını düşürdüler. Bu süreçte bankalar faiz oranlarını ve vade sürelerini güncellediler.

QNB Finansbank, ev satış bedelinin yüzde 80’ine kadar kredi kullandırmaktadır. QNB Finansbank 180 aya varan vadelerle kredi sağlamaktadır. Kullanacağınız kredi vade süresine bağlı olarak 120 ay – 180 ay vadelerde kredi kullanacak olanlara yüzde 1.18 oranında faiz olanağı sağlanmaktadır. 24 ay vadeli kredilerde yüzde 0.99 kredi çekildiğindeyse yüzde 0.99 faiz, 60 ay vadeli kredilerdeyse yüzde 1.00 faiz oranları uygulanmaktadır.

Denizbank; 120 aya varan vadelerde yüzde 1.09’dan başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Denizbank, konut kredisi çekecek kişilere bedelin yüzde 75’ine kadar kredi kullandırabilmektedir. Öte yandan ekspertiz ücreti ile masraflar da kredi tutarına dahil edilmektedir.

Garanti Bankası; konut kredisi çekmek isteyenlere 240 aya varan vadelerde ödeme süresi imkanı sağlamaktadır. Vade sürelerine bağlı olarak faiz oranları değişmektedir. Bu süreçte 120 aya varan vadelerde yüzde 0.94 faiz uygulanır, 120 ayı geçen oranlardaysa 1.20 faiz uygulanmaktadır.

Nasıl konut kredisi çekilir?

Konut kredisi çekecek olanlar kamu veya özel bankalar fark etmeksizin belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Bankalar belirtilen oranların üzerinden peşinat talep etmekle birlikte aylık ödemelerin yapılabileceğine dair peşinat talep edilir. Akabinde aylık ödemeler kişinin yapabileceğini gösteren hizmet dökümleri ile gelir belgesi ibraz etmesini istiyor.  


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
Automata Network (ATA) nasıl kazanılır?
Automata Network (ATA) nasıl kazanılır?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?

Popüler Haberler

Diyetisyen maaşı ne kadar? 2021 Diyetisyenlik görevleri ve aldıkları maaşları
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 6 Haziran 2021 Pazar En uygun konut kredisi faizleri
Gürcistan’a nasıl gidilir, tatil nasıl? 2021 Gürcistan’a gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?
HES Kodu nasıl alınır? Eski kimlikle hes kodu alınır mı?
Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? 2021
Çağdaş Eğitim Vakfı ( ÇEV ) bursu başvurusu nasıl yapılır? ÇEV burs programının özellikleri
Bekar olmanın yararları ve pozitif yanları 2021
Sadakatsiz dizi oyuncusu Volkan kimdir? Caner Cindoruk hakkında bilgiler
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Onur Can Özcan nasıl öldü?
Masum 439. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Nokia C20 Plus ne zaman çıkacak?
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Yemin Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? 2021 Maske cezası borç sorgulama
Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2021 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2021 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK Sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır? 2021 İş kazası maaşı şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.