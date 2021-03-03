İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 3 Mart 2021 Çarşamba En uygun konut kredisi faizleri

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? En uygun konut kredisi faizleri haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? En uygun konut kredisi faizleri haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 03.03.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:54
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 3 Mart 2021 Çarşamba En uygun konut kredisi faizleri
Takip Et:

Bankalardan konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen bireyler en uygun faiz oranlarıyla kredi veren bankaları araştırmaya başladılar. Yakın zamanda faiz oranlarındaki değişiklikler çerçevesinde konut kredilerinde düşük faiz oranlarıyla kampanyalar düzenleniyor.

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Ağustos ayı dahil olmak suretiyle kamu bankalarından konut kredisi alan kişiler 1 yıl geri ödemesiz kredi olanağından yararlanamayacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank’ın sürdürdüğü düşük faizli ev sahibi olma kredi oranları yüzde 0.87’den işlem görmektedir. Sıfır konut satın alacak kişiler ise yüzde 0.64 faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyorlar. Kamu bankalarından kredi çekilmesi durumunda 15 yıl vade ile yüzde 0.64 faiz oranı mümkün olurken, ikinci el konutlarda 10 yıl vade süresi yüzde 0.87 faiz oranı uygulanmaktadır.

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Kamu bankalarındaki konut satışlarında kullanılmak suretiyle faiz oranlarındaki düşüş sonrasında özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını düşürdüler. Bu süreçte bankalar faiz oranlarını ve vade sürelerini güncellediler.

QNB Finansbank, ev satış bedelinin yüzde 80’ine kadar kredi kullandırmaktadır. QNB Finansbank 180 aya varan vadelerle kredi sağlamaktadır. Kullanacağınız kredi vade süresine bağlı olarak 120 ay – 180 ay vadelerde kredi kullanacak olanlara yüzde 1.18 oranında faiz olanağı sağlanmaktadır. 24 ay vadeli kredilerde yüzde 0.99 kredi çekildiğindeyse yüzde 0.99 faiz, 60 ay vadeli kredilerdeyse yüzde 1.00 faiz oranları uygulanmaktadır.

Denizbank; 120 aya varan vadelerde yüzde 1.09’dan başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Denizbank, konut kredisi çekecek kişilere bedelin yüzde 75’ine kadar kredi kullandırabilmektedir. Öte yandan ekspertiz ücreti ile masraflar da kredi tutarına dahil edilmektedir.

Garanti Bankası; konut kredisi çekmek isteyenlere 240 aya varan vadelerde ödeme süresi imkanı sağlamaktadır. Vade sürelerine bağlı olarak faiz oranları değişmektedir. Bu süreçte 120 aya varan vadelerde yüzde 0.94 faiz uygulanır, 120 ayı geçen oranlardaysa 1.20 faiz uygulanmaktadır.

Nasıl konut kredisi çekilir?

Konut kredisi çekecek olanlar kamu veya özel bankalar fark etmeksizin belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Bankalar belirtilen oranların üzerinden peşinat talep etmekle birlikte aylık ödemelerin yapılabileceğine dair peşinat talep edilir. Akabinde aylık ödemeler kişinin yapabileceğini gösteren hizmet dökümleri ile gelir belgesi ibraz etmesini istiyor.  



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları

Popüler Haberler

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 3 Mart 2021 Çarşamba En uygun konut kredisi faizleri
Gürcistan’a nasıl gidilir, tatil nasıl? 2021 Gürcistan’a gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?
Azer Çukur'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Cihangir Ceyhan Çukur'da olmayacak mı?
Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?
Fizyoterapist maaşları ne kadardır? 2021 Güncel Fizyoterapist maaşları
E-nabız üzerinden aile hekimi değiştirilir mi? 2021 Aile hekimim nerede nasıl öğrenebilirim?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2021 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
SGK e-Bildirge şifre onayı yaptığınız halde şifre oluşmadı ne yapabilirim? 2021
Çağdaş Eğitim Vakfı ( ÇEV ) bursu başvurusu nasıl yapılır? ÇEV burs programının özellikleri
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda olacak?
Survivor 2020 ne zaman başlayacak? TV8 Survivor yarışmacı seçmeleri nasıl olacak? 2020 survivor yarışmacı başvuru şartları
Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ve Kaan Yıldırım düğünleri ne zaman olacak?
BİLSEM'e nasıl başvuru yapılır? MEB 2020-2021 BİLSEM Sınav Takvimi belli oldu mu?
THY İkinci Pilot ve Kabin Memuru Alımı Yapacak! THY Personel Alımı İlan Tarihi ve Şartları
Tövbeler Olsun dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Yemin dizisi Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş
Erken emekli olmak isteyenler neler yapmalıdır? 2021 Erken emeklilik şartları
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Maske cezası aldığımı nasıl öğrenebilirim? 2021 Maske cezası borç sorgulama
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Sude Doğar Beni Bırakma'da olmayacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.