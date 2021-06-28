İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 28 Haziran 2021 Pazartesi En uygun konut kredisi faizleri

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? En uygun konut kredisi faizleri haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 28 Haziran 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 05:57
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 28 Haziran 2021 Pazartesi En uygun konut kredisi faizleri
Takip Et:

Bankalardan konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen bireyler en uygun faiz oranlarıyla kredi veren bankaları araştırmaya başladılar. Yakın zamanda faiz oranlarındaki değişiklikler çerçevesinde konut kredilerinde düşük faiz oranlarıyla kampanyalar düzenleniyor.

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Ağustos ayı dahil olmak suretiyle kamu bankalarından konut kredisi alan kişiler 1 yıl geri ödemesiz kredi olanağından yararlanamayacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank’ın sürdürdüğü düşük faizli ev sahibi olma kredi oranları yüzde 0.87’den işlem görmektedir. Sıfır konut satın alacak kişiler ise yüzde 0.64 faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyorlar. Kamu bankalarından kredi çekilmesi durumunda 15 yıl vade ile yüzde 0.64 faiz oranı mümkün olurken, ikinci el konutlarda 10 yıl vade süresi yüzde 0.87 faiz oranı uygulanmaktadır.

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Kamu bankalarındaki konut satışlarında kullanılmak suretiyle faiz oranlarındaki düşüş sonrasında özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını düşürdüler. Bu süreçte bankalar faiz oranlarını ve vade sürelerini güncellediler.

QNB Finansbank, ev satış bedelinin yüzde 80’ine kadar kredi kullandırmaktadır. QNB Finansbank 180 aya varan vadelerle kredi sağlamaktadır. Kullanacağınız kredi vade süresine bağlı olarak 120 ay – 180 ay vadelerde kredi kullanacak olanlara yüzde 1.18 oranında faiz olanağı sağlanmaktadır. 24 ay vadeli kredilerde yüzde 0.99 kredi çekildiğindeyse yüzde 0.99 faiz, 60 ay vadeli kredilerdeyse yüzde 1.00 faiz oranları uygulanmaktadır.

Denizbank; 120 aya varan vadelerde yüzde 1.09’dan başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Denizbank, konut kredisi çekecek kişilere bedelin yüzde 75’ine kadar kredi kullandırabilmektedir. Öte yandan ekspertiz ücreti ile masraflar da kredi tutarına dahil edilmektedir.

Garanti Bankası; konut kredisi çekmek isteyenlere 240 aya varan vadelerde ödeme süresi imkanı sağlamaktadır. Vade sürelerine bağlı olarak faiz oranları değişmektedir. Bu süreçte 120 aya varan vadelerde yüzde 0.94 faiz uygulanır, 120 ayı geçen oranlardaysa 1.20 faiz uygulanmaktadır.

Nasıl konut kredisi çekilir?

Konut kredisi çekecek olanlar kamu veya özel bankalar fark etmeksizin belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Bankalar belirtilen oranların üzerinden peşinat talep etmekle birlikte aylık ödemelerin yapılabileceğine dair peşinat talep edilir. Akabinde aylık ödemeler kişinin yapabileceğini gösteren hizmet dökümleri ile gelir belgesi ibraz etmesini istiyor.  


Son Güncelleme: 28.06.2021 05:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evi olmayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 1150 TL kira desteği
Evi olmayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 1150 TL kira desteği
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
Evde yapılabilecek ek işler için 40 fikir önerisi
Evde yapılabilecek ek işler için 40 fikir önerisi
Multinet nedir, nasıl kullanılır? Multinet geçen marketler
Multinet nedir, nasıl kullanılır? Multinet geçen marketler
120 bin TL altında alınacak en uygun araba modelleri
120 bin TL altında alınacak en uygun araba modelleri
Aile Bakanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar
Aile Bakanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar

Popüler Haberler

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 28 Haziran 2021 Pazartesi En uygun konut kredisi faizleri
Gürcistan’a nasıl gidilir, tatil nasıl? 2021 Gürcistan’a gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?
Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?
Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2021 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
SGK e-Bildirge şifre onayı yaptığınız halde şifre oluşmadı ne yapabilirim? 2021
Çev eğitim için ne kadar burs veriyor? 2021 ÇEV bursu kaç tl?
Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir? 2021
Erken emekli olmak isteyenler neler yapmalıdır? 2021 Erken emeklilik şartları
LGS Sınavında devlet puan veriyor mu? LGS sınavında devlet 100 puan veriyor mu?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid bitti mi? Payitaht Abdülhamid final mi yapıyor? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2021
BMW X1 özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 fiyatları ne kadar?
28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Askerlik borçlanması primleri ne kadardır? 2021 Askerlik borçlanması hesaplamasında dikkat edilen süreler
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 28 Haziran 2021 Pazartesi
2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 28 Haziran 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.