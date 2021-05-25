İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 25 Mayıs 2021 Salı En uygun konut kredisi faizleri

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? En uygun konut kredisi faizleri haberine dair en yeni gelişmeler 25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

25 Mayıs 2021 Salı 15:12
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 25 Mayıs 2021 Salı En uygun konut kredisi faizleri
Takip Et:

Bankalardan konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen bireyler en uygun faiz oranlarıyla kredi veren bankaları araştırmaya başladılar. Yakın zamanda faiz oranlarındaki değişiklikler çerçevesinde konut kredilerinde düşük faiz oranlarıyla kampanyalar düzenleniyor.

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Ağustos ayı dahil olmak suretiyle kamu bankalarından konut kredisi alan kişiler 1 yıl geri ödemesiz kredi olanağından yararlanamayacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank’ın sürdürdüğü düşük faizli ev sahibi olma kredi oranları yüzde 0.87’den işlem görmektedir. Sıfır konut satın alacak kişiler ise yüzde 0.64 faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyorlar. Kamu bankalarından kredi çekilmesi durumunda 15 yıl vade ile yüzde 0.64 faiz oranı mümkün olurken, ikinci el konutlarda 10 yıl vade süresi yüzde 0.87 faiz oranı uygulanmaktadır.

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Kamu bankalarındaki konut satışlarında kullanılmak suretiyle faiz oranlarındaki düşüş sonrasında özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını düşürdüler. Bu süreçte bankalar faiz oranlarını ve vade sürelerini güncellediler.

QNB Finansbank, ev satış bedelinin yüzde 80’ine kadar kredi kullandırmaktadır. QNB Finansbank 180 aya varan vadelerle kredi sağlamaktadır. Kullanacağınız kredi vade süresine bağlı olarak 120 ay – 180 ay vadelerde kredi kullanacak olanlara yüzde 1.18 oranında faiz olanağı sağlanmaktadır. 24 ay vadeli kredilerde yüzde 0.99 kredi çekildiğindeyse yüzde 0.99 faiz, 60 ay vadeli kredilerdeyse yüzde 1.00 faiz oranları uygulanmaktadır.

Denizbank; 120 aya varan vadelerde yüzde 1.09’dan başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Denizbank, konut kredisi çekecek kişilere bedelin yüzde 75’ine kadar kredi kullandırabilmektedir. Öte yandan ekspertiz ücreti ile masraflar da kredi tutarına dahil edilmektedir.

Garanti Bankası; konut kredisi çekmek isteyenlere 240 aya varan vadelerde ödeme süresi imkanı sağlamaktadır. Vade sürelerine bağlı olarak faiz oranları değişmektedir. Bu süreçte 120 aya varan vadelerde yüzde 0.94 faiz uygulanır, 120 ayı geçen oranlardaysa 1.20 faiz uygulanmaktadır.

Nasıl konut kredisi çekilir?

Konut kredisi çekecek olanlar kamu veya özel bankalar fark etmeksizin belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Bankalar belirtilen oranların üzerinden peşinat talep etmekle birlikte aylık ödemelerin yapılabileceğine dair peşinat talep edilir. Akabinde aylık ödemeler kişinin yapabileceğini gösteren hizmet dökümleri ile gelir belgesi ibraz etmesini istiyor.  


Son Güncelleme: 25.05.2021 15:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Bithumb, hangi ülkenin? Bithumb borsası nasıl çalışır?
Bithumb, hangi ülkenin? Bithumb borsası nasıl çalışır?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 24 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Popüler Haberler

Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına nedir, saat kaçta gerçekleşecek?
Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Kalp Yarası dizisi ne zaman başlayacak? ATV Kalp Yarası 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Arka Sokaklardan Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı? Mesut Komiser yerine kim gelecek?
Beni Bırakma 614.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç?
Çukur dizisindeki Yasmin karakteri kimdir? Gamze Doğanoğlu nereli, yaşı kaç?
Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?
Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir? 2021 Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi
TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan'ın hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.