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Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? En uygun konut kredisi faizleri haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 1 Temmuz 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Temmuz 2021 Perşembe 07:18
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
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Bankalardan konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen bireyler en uygun faiz oranlarıyla kredi veren bankaları araştırmaya başladılar. Yakın zamanda faiz oranlarındaki değişiklikler çerçevesinde konut kredilerinde düşük faiz oranlarıyla kampanyalar düzenleniyor.

Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Ağustos ayı dahil olmak suretiyle kamu bankalarından konut kredisi alan kişiler 1 yıl geri ödemesiz kredi olanağından yararlanamayacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank’ın sürdürdüğü düşük faizli ev sahibi olma kredi oranları yüzde 0.87’den işlem görmektedir. Sıfır konut satın alacak kişiler ise yüzde 0.64 faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyorlar. Kamu bankalarından kredi çekilmesi durumunda 15 yıl vade ile yüzde 0.64 faiz oranı mümkün olurken, ikinci el konutlarda 10 yıl vade süresi yüzde 0.87 faiz oranı uygulanmaktadır.

En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Kamu bankalarındaki konut satışlarında kullanılmak suretiyle faiz oranlarındaki düşüş sonrasında özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını düşürdüler. Bu süreçte bankalar faiz oranlarını ve vade sürelerini güncellediler.

QNB Finansbank, ev satış bedelinin yüzde 80’ine kadar kredi kullandırmaktadır. QNB Finansbank 180 aya varan vadelerle kredi sağlamaktadır. Kullanacağınız kredi vade süresine bağlı olarak 120 ay – 180 ay vadelerde kredi kullanacak olanlara yüzde 1.18 oranında faiz olanağı sağlanmaktadır. 24 ay vadeli kredilerde yüzde 0.99 kredi çekildiğindeyse yüzde 0.99 faiz, 60 ay vadeli kredilerdeyse yüzde 1.00 faiz oranları uygulanmaktadır.

Denizbank; 120 aya varan vadelerde yüzde 1.09’dan başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Denizbank, konut kredisi çekecek kişilere bedelin yüzde 75’ine kadar kredi kullandırabilmektedir. Öte yandan ekspertiz ücreti ile masraflar da kredi tutarına dahil edilmektedir.

Garanti Bankası; konut kredisi çekmek isteyenlere 240 aya varan vadelerde ödeme süresi imkanı sağlamaktadır. Vade sürelerine bağlı olarak faiz oranları değişmektedir. Bu süreçte 120 aya varan vadelerde yüzde 0.94 faiz uygulanır, 120 ayı geçen oranlardaysa 1.20 faiz uygulanmaktadır.

Nasıl konut kredisi çekilir?

Konut kredisi çekecek olanlar kamu veya özel bankalar fark etmeksizin belirli şartları yerine getirmek zorundadır. Bankalar belirtilen oranların üzerinden peşinat talep etmekle birlikte aylık ödemelerin yapılabileceğine dair peşinat talep edilir. Akabinde aylık ödemeler kişinin yapabileceğini gösteren hizmet dökümleri ile gelir belgesi ibraz etmesini istiyor.  


Son Güncelleme: 01.07.2021 07:18
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Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
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