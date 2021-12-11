İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi:...
Patronuna kızan kadın işçi depoyu havaya uçurarak 16 milyon zarar çıkardı
Son Dakika
Patronuna kızan kadın işçi depoyu...

Düşük faiz oranları çiftçi kredileri

Tarım ve hayvancılığı desteklemek adına birçok banka vatandaşlara çiftçi kredisi sunuyor. Bunların başında Ziraat Bankası geliyor. Peki çiftçi kredileri ne kadar? Kimler çiftçi kredisine başvuru yapabilir? Konunun detayları haberimizde!

11 Aralık 2021 Cumartesi 05:23
Düşük faiz oranları çiftçi kredileri
Takip Et:

Birçok çiftçinin zor durumda kalmasını engelemek, tarımı desteklemek adına verilen çiftçi kredileri, düşük faiz oranları ile çifçilerin tercih sebebi oluyor. Tarım kredisini hangi bankalar sağlıyor merak ediliyor. 

Konuyla ilgili anlaşmalı pekçok banka bulunuyor. Bunların başında Ziraat Bankası geliyor. Ziraat Bankası, tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok farklı çeşitte kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası çiftçi kredisi için çiftçilerden faiz almıyor. 

Tarım çiftçi kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için;

-18 yaşından büyük olmak,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

-Çiftçi belgesine sahip olmak, 

-Önceden herhangi bir kredi borcunuzun olmaması şartı aranıyor.

Çiftçi belgesi bulunmayan vatandaşların, bağlı bulundukları il veya ilçedeki il ilçe tarım müdürlüklerine giderek kayıt olmaları gerekiyor. 


Son Güncelleme: 11.12.2021 05:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çiftçi Kredileri 2021çiftçi Kredisi Veren BankalarZiraat Bankası Tarım Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar emekli vatandaşlara ne kadar promosyon vermektedir?
Bankalar emekli vatandaşlara ne kadar promosyon vermektedir?
UTK coin geleceği nasıl? Yükselişi devam eder mi?
UTK coin geleceği nasıl? Yükselişi devam eder mi?
LTO Coin yükselişe geçer mi? Yorumları nasıl?
LTO Coin yükselişe geçer mi? Yorumları nasıl?
Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!
Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!
En çok yatırım yapılan kripto paralar
En çok yatırım yapılan kripto paralar
7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Düşük faiz oranları çiftçi kredileri
Baş dönmesi hastalığı nedir? Tedavi yolları nelerdir ?
Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi oyuncular yer almaktadır?
Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı? Kanunlar Topraklar'ın başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi
Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisinin senaryosu kime ait?
Yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın konusu nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 11 Aralık 2021 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Hafta sonu 12 Aralık 2021 Pazar açık noter var mı? 12 Aralık 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri gelecek mi?
Çift iğne makineci maaşı ne kadar? Çift iğne makineci ne iş yapar?
The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 11 Aralık 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cihan Kurtaran Kimdir? Hangi Yapımlarda Yer Aldı?
Masumiyet dizisinde İlker'in asistanı Banu kimdir?
Horlamanın bir tedavisi var mı? Horlama nasıl geçer?Horlama belirtileri nelerdir ?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.