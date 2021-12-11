Düşük faiz oranları çiftçi kredileri

Birçok çiftçinin zor durumda kalmasını engelemek, tarımı desteklemek adına verilen çiftçi kredileri, düşük faiz oranları ile çifçilerin tercih sebebi oluyor. Tarım kredisini hangi bankalar sağlıyor merak ediliyor.

Konuyla ilgili anlaşmalı pekçok banka bulunuyor. Bunların başında Ziraat Bankası geliyor. Ziraat Bankası, tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok farklı çeşitte kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası çiftçi kredisi için çiftçilerden faiz almıyor.

Tarım çiftçi kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için;

-18 yaşından büyük olmak,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Çiftçi belgesine sahip olmak,

-Önceden herhangi bir kredi borcunuzun olmaması şartı aranıyor.

Çiftçi belgesi bulunmayan vatandaşların, bağlı bulundukları il veya ilçedeki il ilçe tarım müdürlüklerine giderek kayıt olmaları gerekiyor.