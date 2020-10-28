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Düşük faiz oranıyla kredi imkanı!

Kısa vadede kredi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlara kredi imkânı sağlayan ve gerekli uygulamaları sunmaya devam eden birçok banka bulunmaktadır. Denizbank'ın vatandaşlara sağladığı kredi faaliyetlerini sürdürmeyi Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Krediden faydalanabilmek için aranan koşullar nelerdir?

28 Ekim 2020 Çarşamba 03:25
Düşük faiz oranıyla kredi imkanı!
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Bu faaliyet kapsamında emekli olan vatandaşlar için banka, müşterilere% 0,79 faiz oranıyla teminatsız borç transfer işlemleri sağlayacak. Bankalar tarafından müşteriler adına sağlanan borç transferi süreci, uzatma oranında yüzde 1,17 puan artacak. Emeklilik bankacılığı kapsamında devam eden önemli bir faaliyet, Denizbank'ın maaşlarını vatandaşa aktaracağına söz vermesinin ardından üç ay içinde borç transferinden yararlanma adımıdır. Etkinliğin kapsamı Eylül ayı sonuna kadar sürecek ve birçok oran ve aylık ödeme durumu hesaplandı.

Denizbank Vatandaşlar İçin Kampanyalarına Devam Ediyor


Önerilen kampanya yalnızca emekli vatandaşlar için geçerlidir. Bankadan maaşlarını tahsil edeceğine söz verdikten sonra yaz aylarında başlayacak olan kredi, iki farklı faiz oranıyla halkın dikkatini çekerek bugüne kadar devam ediyor. On iki aylık borçlular için faiz oranı% 0,79 iken, daha fazla vade isteyenler için faiz oranı 1,17'dir.

Kredi Başvuruları İçin Hangi Adımlar Gerekli Olacak?

Denizbank'tan borç para almak isteyen vatandaşlar için üç farklı yöntem sunuluyor ve adımlar takip ediliyor. Biri çevrimiçi bankacılık yoluyla elektronik olarak yapılır, diğeri ise bankaya gelip yüz yüze başvurmaktır. Son adım, bankanın kendisine sağlanan mobil cihaz aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Vade Süresinin Artması Kredilere Uygulanacak Oranların Artmasını Sağlıyor

Emekli müşteriler için kredi fırsatı 12 ay ise% 0,79 faiz oranı uygulanacak. Ancak 13 aylık ve 36 aylık vade imkanlarını seçerlerse vade arttıkça oran artacak ve 1,17'ye çıkacaktır. Banka tarafından sağlanan kredi süresi 36 aya kadardır.

 



Son Güncelleme: 28.10.2020 03:25
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Anahtar Kelimeler:
Deniz BankFaizVade
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