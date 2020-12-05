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Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

Covid-19 sürecinde maddi zorluk yaşayan kişiler için bazı bankaları düşük faiz oranları ve ertelemeli seçenekleriyle kredi imkanı sunmaktadır. Bu süreç içerisinde zorluk çeken kişiler, hangi bankaların kredi verdiğini merak etmeye başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:11
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
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Salgın hayatımızdaki yerini aldıktan sonra insanların maddi zorlukları artmaya başladı. Birçok kişi ücretsiz izinle işsiz kaldı ve insanların dükkanları çalışamaz hale geldi. Bu durumun sonucu olarak insanlar çeşitli bankalardan kredi aramaya başladı. En ilginç ve aranan konulardan biri de bankalardan alınabilecek tüketici kredileriydi. 3 aylık erteleme ve kredi seçeneği sayesinde insanlar rahat bir nefes almayı ummaktadır. Bu kredi imkanlarından yararlananlar ilk taksiti Şubat ayında ödenecek.

TEB İhtiyaç Kredisi

TEB salgın sırasında halka sunulan kredilerin ilk faiz oranı %1,25 oldu. Kredi puanına göre bireylere %1,25 ihtiyaç kredisi verilmektedir. Bu kredilerden yararlanmak isteyenler web sitesi veya uygulama üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Talep eden, bankaya gidebilir veya bir şubeden işlem gerçekleştirebilir.

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası müşterilerini memnun etmeye devam eden bankalardan biridir. SMS ile 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sağlamaktadır. Bu durumda kişiler 10.000 TL'ye kadar krediler için %2.10'a kadar faiz ödeyecekler ve bu krediler 36 aya kadar vadelere bölünebiliyor. En yüksek faiz oranı 50.000 Türk Lirası olan kredilerin faiz oranı %1.93, en yüksek faiz oranı 100.000 Türk Lirası olan kredilerin faiz oranı ise %1.63 olarak belirlendi.

Gerekli kredi kimlik numarası ve aylık maaş yazılır ve 4411'e SMS olarak gönderilirse kredi başvurusu tamamlanmış olmaktadır.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

İş Bankası, 3 ay gibi olası erteleme kredi imkânı sunan bankalardan biridir. Banka, müşterileri için birçok farklı seçenek sunmaktadır. İnsanlar mevcut krediyi üç ay sonra geri ödemeyi seçebilir ve ardından eşit vadelere bölebilir. Kişiler bu kredi talebine uygulamadan veya anında kredi adı verilen web sitesi üzerinden başvurabilirler. Kredi oranıysa %1.40 şeklinde belirlenmiştir.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank, müşterilerine üç ay vadeli kredi kullandıran bankalardan biridir. Faiz oranı %1,35 olan banka, krediyi 36 aya bölme imkanı vermektedir. Aylık taksit ödeme tutarı sadece 368,79 TL'dir. Kişiler başvurmak için 0850 220 8573'ü arayabilir veya kimlik numaralarını 5030'a göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 17:11
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3 AyErtelemeliFaizIhtiyaç Kredisi
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