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Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi

Günümüzde binlerce insanın şikâyeti olan işsizlik giderek artarken gençlerin büyük sorunu haline gelen işsizlik problemini ortadan kaldırılması için girişimciler gençlere destek oluyor. Bu süreçte birçok kredi imkânı varken işsiz bireyler düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi sorularına cevap arıyor. İşte düşük faizli kredi ile iş yeri açma imkanları

18 Ocak 2022 Salı 13:02
Düşük faiz ile iş yeri açma kredisi nasıl alabilirim? Sıfır faizli iş yeri açma kredisi
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Birçok vatandaşın yeterli geçim kaynağı olmadığı için insanlar işsizliğe sürüklenmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle binlerce insan etkilenirken genç vatandaşlar iş bulamama konusunda yakınıyor. Türkiye’de işsizlik sorunu günden güne artarken girişimciler finansal destek sunmak için kredi yolu sunuyor.

İş yeri nasıl açılır? İş yeri açmak için neler yapılmalı?

Kendi iş yerini açmak isteyen vatandaşlar, ilk başta küçük çapta başlarken daha sonradan işlerini büyütüyor. İş yeri açmak için ilk önce nasıl bir sektörde yer alacağınıza ve hangi çapta olacağına karar vermelisiniz.  Verdiğiniz karar ile mali desteğiniz ise şekillenirken kendinizi o sektöre göre ayarlayacaksınız. Gıda, tekstil, hediye, esnaf vb. birçok işletme bulunurken sizler az masraflı güzel bir iş kurabilirsiniz. Büyük işler düşünüyorsanız ise bu süreçte Kobiler destek vermektedir. Destek paketlerinden yararlanabilirsiniz.

Düşük faiz ile banka kredisi nasıl alınır?

 Düşük faiz ile banka kredisi almak isteyen kişiler soruların cevabını ararken bankalar bu süreçte önemli etkene sahiptir.  Bankalar, açılacak sektör ile tüzel kredi notuna bakılması ardından kişilere göre belirlenen faiz oranı ve kredi miktarı belirlemektedir. Daha önceden açılan bir iş yeri mevcutsa eğer krediyi daha uygun alabilirsiniz. Ayrıca burada hem devlet hem de özel bankalar destek vermektedir. Özel bankalar arasında İş Bankası, Yapı Kredi, TEB gibi bankalar önek verilebilir. Ayrıca KOSGEB tarafından düşük faiz ile banka kredisi almak için yardım alabilirsiniz. İş kurmak için belirlenen şartları ve kuralları yerine getirmeniz takdirinde KOSGEB size iş kurma desteği vermektedir.  Kobilere yapılan düşük faizler ile birlikte artık düşük oranlı krediler alabilirsiniz.


Son Güncelleme: 18.01.2022 13:02
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Anahtar Kelimeler:
Düşük FaizIş YeriKosgebKobiBanka
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