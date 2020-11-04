Durumunda olmayan ailelere elektrik faturası desteği ! 106 TL elektrik faturası yardımı nereden ve nasıl alınır?

PTT Elektrik Faturası Desteği Yardımı Nedir?

PTT Elektrik Fatura Desteği, ihtiyacı olan tüm ailelerin elektrik faturalarını kolayca ödeyebilmelerini sağlamak için Ev Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir devlet yardımıdır.

Devlet, ihtiyaç sahibi ailelerin aldığı belirli sayıda elektrik faturasını karşılamak için elektrik faturaları aracılığıyla aylık yardım sağlayarak yoksul ailelerin yükünü azaltmaya çalışıyor. Elektrik desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin tükettiği elektrik miktarına göre değişiklik göstermektedir.

PTT Elektrik Faturası Desteği Yardımına Nasıl Başvuru Yapılır?

PTT elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin öncelikle başvurmaları gerekmektedir. PTT elektrik faturası destek yardım başvurusu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılmıştır.

İlçe Kaymakamlıkları ve bu bölgelerdeki belediyeler üzerinden başvuru sürecini kolaylıkla tamamlayabilirler. Başvurudan sonra ailenin gerçekten ihtiyacı olup olmadığını belirledikten sonra elektrik faturası desteğinden yararlanmasını sağlayacaktır.

PTT Elektrik Faturası Desteği Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT elektrik faturası desteğine başvurmak için öncelikle belirtilen koşulları sağlamanız gerekmektedir. PTT elektrik faturası destek uygulaması için gereklilikler aşağıdaki gibidir.

Başvuru sahibinin gerçekten ihtiyacı olması

Başvuru sahipleri sosyal yardım alma hakkını kazanmış olması

Başvuru sahipleri düzenli olarak hayır kurumlarından yardım alıyor olması

Bu koşulları sağlayan kişiler, kısa süre içinde bulundukları bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurabilirler. Olumlu denetim sonuçları ile vatandaşlar elektrik faturaları için destek almaya başlayabilir.

PTT Elektrik Faturası Desteği Başvuru Sorgulama Nasıl Yapılır?

PTT elektrik faturası desteği için başvuran vatandaşlar, yardım başvurularının sonucunu kontrol edebilirler. PTT elektrik faturası başvurusunun sorgulama süreci e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Elektrik faturası konusunda yardıma ihtiyacı olanlar, T.C. üzerinden e-devlet sistemine erişebilirler. Kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, arama kısmına "sosyal yardım bilgi sorgulama" yazarak açılan sayfada tüm yardımları görüntüleyebilirler. Elektrik faturasından yararlanma hakkı olanlar bu yardımı bu sayfada da görecek.

PTT Üzerinden 106 TL Elektrik Faturası Yardımı Yapılacak

Elektrik faturaları için PTT desteği almaya hak kazanan muhtaç aileler, elektrik faturalarının bir kısmını her ay düzenli olarak devletten alacaklar.

Bu yıl belirlenen elektrik faturaları için yardım ödeneği miktarı yılda bir 106 TL olarak değiştirildi. Elektrik faturası sağlamak için eyalet hükümetinden desteğe ihtiyaç duyanların her ay 106 Türk lirası ödemesi gerekmiyor. Faturanın geri kalanı devlet tarafından karşılanır ve bunun 106 TL'si devlet tarafından karşılanır.

PTT aracılığıyla 106 TL elektrik faturası yardımı alan ihtiyaç sahiplerinin her ay PTT şubesine kimlik ve faturalarını getirmeleri gerekmektedir. PTT şubesine kimliğini veren ihtiyaç sahiplerine anında 106 TL indirim uygulanacak ve bu da kalan tutarı ödemeye yetecek.