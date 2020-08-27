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Dünya Göz Hastanesi Muayene Ücretleri 2020

Türkiye’nin en büyük göz hastanelerinden biri olan Dünya Göz Hastanesi sunduğu imkanlar açısından vatandaşlarımızın tercih ettiği bir hastanedir. Vatandaşlarımız Dünya Göz Hastanesi 2020 muayene ücretlerini merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:24
Dünya Göz Hastanesi Muayene Ücretleri 2020
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Dünya Göz Hastanesi, sunmuş olduğu imkanlarla vatandaşlarımızın tercih ettiği hastanelerin başında geliyor. Ülkemizde 20 kadar hastanesi bulunan Dünya Göz Hastanesi’nde bulunan uzman ekip sayesinde en iyi hizmet veriliyor. Vatandaşlarımız Dünya Göz Hastanesi 2020 muayene ücretlerini merak ediyor.

Dünya Göz Hastanesi Randevu Merkezi

Dünya Göz Hastanesi üzerinden iki farklı yolla randevu alabilirsiniz. Bunlar;

  • Dünya Göz Hastanesi randevu merkezi numarası 444 4 469 numaralı telefondur. Bu numarayı arayarak 7/24 çalışan çağrı merkezinden randevunuzu alabilirsiniz.
  • Diğer yöntem ise Dünya Göz Hastanesi’nin resmi web adresi üzerinden randevu almaktır. Gerekli sayfaya girdiğinizde isim, soy isim, randevu almak istediğiniz hastane ve doktorunuzu seçtikten sonra randevu işlemi tamamlanmaktadır.

Dünya Göz Hastanesi Muayene Ücretleri


Ülkemizde yaklaşık 20 noktada faaliyet gösteren Dünya Göz Hastanesi’nde muayene ücretleri sigortalı ve sigortasız vatandaşlarımıza göre değişmektedir. Hiçbir yerden sigortası olmayan vatandaşlardan daha yüksek muayene ücretleri alınmaktadır. Sigortalı vatandaşlarımıza daha uygun şartlarda muayene imkanı sunuluyor. Ayrıca hastane hastane muayene ücretleri de değişmektedir. Ankara’daki bir hastane ile Bursa’daki bir hastane arasında da muayene ücreti farklılığı vardır.

Muayene ücretlerini öğrenmek için çağrı merkezini arayarak bilgi edinebildiğiniz gibi bizler de sizler için muayene ücretleri konusunda araştırmalar yaptık. Buna göre İstanbul’un dışında yer alan uzman doktorların ücretleri SGK katkı payının da eklenmesiyle ortalama olarak 150 TL ile 200 TL arasında değişmektedir. Doçent ya da profesör ücretleri ise ortalama olarak 250 TL ile 300 TL arasında yer alıyor.

İstanbul’da ise ücretler değişiklik göstermektedir.  İstanbul’da ortalama bir uzman ücreti 200 TL ile 250 TL arasında değişmektedir. Doçent ve profesörlerde ise ücretler ortalama olarak 300 TL ile 400 TL arasında değişmektedir. Bayrampaşa, Samsun ve Ankara’daki Dünya Göz Hastanesi’nde bu ücretler birbirine çok yakındır.

Yukarıda belirttiğimiz güncel fiyatlar sadece sigortalı vatandaşlarımızı kapsamaktadır. Sigortalı olmayan vatandaşlarımız yukarıda ücretlerin en az 2 katına muayene olmaktadır. Ayrıca Dünya Göz Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında emekli vatandaşlarımızın Dünya Göz Hastanesi’nde ücretsiz olarak muayene olma hakları vardır. Dünya Göz Hastanesi’nde ücretsiz olarak muayene olmak isteyen emekli vatandaşlarımızın şu şartları yerine getirmesi gerekmektedir;

  • Hastanenin çağrı merkezinden ya da web sitesi üzerinden sadece hafta içi bir güne randevu almak,
  • Başvuru yapan kişinin en az 55 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
  • Ücretsiz muayene olmak isteyen emekli vatandaşlarımızın randevu esnasında doktor seçme imkanı yoktur.


Son Güncelleme: 27.08.2020 18:24
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Anahtar Kelimeler:
#Dünya Göz Hastanesi#Muayene#Göz
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