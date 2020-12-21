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Dünya Bankası KOBİ'lere 300 in TL'lik finansman sağlıyor

İçinde bulunduğumuz virüsten dolayı Dünya Bankası'ndan Türkiye'de ki küçük ve mikro işletmelere finansman müjdesi geldi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:57
Dünya Bankası KOBİ'lere 300 in TL'lik finansman sağlıyor
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Pandemi nedeni ile maddi sorun yaşayan işletmeler için proje hazırlandı. Bu proje kapsamında küçük işletmelerin kapanmasının önüne geçmek için Dünya Bankası’ndan Türkiye’de KOSGEB aracılığıyla küçük işletmelere 300 milyon dolarlık finansman sağlanacak.

Dünya Bankası’nın açıklaması

Covid-19 salgınının en çokta küçük işletmeleri zor duruma sokmasından dolayı Dünya Bankası 300 milyon dolarlık finansman hakkında şunları söyledi:

”Hazırlanan yeni proje ile covid-19 sebebi ile sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmasının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumak amaçlı yardım yapılacaktır.”

Türkiye’de ki çoğu hanenin ana çalışma kaynağı olan küçük ve mikro işletmeler için destek verilmesi düşünülüyor. Mikro ve küçük işletmeler yoksulluk sınırı içinde olan ve de imalat sektörünün %40’lık diliminden fazlasını kapsayan bir yere sahip.

Dünya Bankası’nın Proje Görev Ekibi Ortak Lideri ve aynı zamanda Kıdemli Ekonomisti olan P. Facundo açıklamasında krizin karşısında ayakta kalmak için desteğe ihityacı olanlar olduğunu belirtti. Facundo sözlerinde şunlara yer verdi:

“Bu mikro ve küçük işletmeler koronavirüsün sebep olduğu devam etmekte olan sağlık ve ekonomik krizden özellikle olumsuz etkilenmiştir. Bu kriz karışında ayakta kalabilmek adına desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.”

Bu bilgiler kapsamında ve toplanılan bilgilere göre, proje özellikle de kadınlara ait işletmeler üzerinde yoğunlaşacak. Proje üç konu üzerine strateji belirleyecek. Bunlar, büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olacak. Planlanan bu destek projesi aynı zamanda 2018 ve 2023 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumlu halde.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:57
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DünyaBankasıKobiKOBİleredestek
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