Dul ve yetim maaşı ne zaman yatar? 2020 dul ve yetim aylığı sorgulama işlemleri

Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardımlarda bulunur. Bu yardımlardan biri de dul ve yetim maaşıdır. Dul ve yetim maaşları vefat eden kişinin eşi ve çocuklarına verilen maaştır. Dul ve yetim maaşı sorgulama işlemi üç farklı şekilde yapılır. Bu yöntemler şu şekildedir;

Alo 170 çağrı merkezi,

E-Devlet sorgulaması,

Toplumsal Güvenlik Kurumu şubeleri.

E-Devlet’ten dul ve yetim maaşı nasıl sorgulanır?

E-Devlet sistemine kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “dul ve yetim aylığı sorgulama” yazarak başvuru işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Dul maaşı nedir?

Dul maaşı eşi vefat eden kişilere verilen aylık maaştır. Bu maaş erkekler ve kadınlara verilebilir. Dul maaşı şartları ise şu şekildedir;

Nikahlı eşlerin vefat etmesi durumunda maaş verilir.

Maaşın alınmasının ardından kişi yeniden evlenir veya başka bir akrabasının yanında yaşamaya başlarsa maaş kesilir.

Yetim maaşı nedir?

Erkek çocuklar üniversite eğitimi almıyorsa maaşı 20 yaşına kadar alabilir. Üniversite için yaş sınırı 25’tir.

Kız çocuklar maaş için yaş sınırı yoktur. Kızlar için sınır evliliktir. Evlendikten sonra maaş kesilir.

Kız ve erkek çocuklar için geçerli olan koşul ise çalışma koşuludur.

Dul yetim maaşına nasıl başvuru yapılır?

Anne ve babadan biri ya da ikisinin vefat etmesiyle çocuklara verilen maaştır. Bu maaşın şartları ise şu şekildedir;

Dul ve yetim maaşı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden veya SGK şubelerinden yapılır. Müracaat sonrası sorgulama ise yine e-Devlet, SGK şubeleri veya Alo 170 numaralı hattan yapılır.

Başvuru sırasında sizden ölüm belgesi istenmektedir. Ölüm belgesinin ardından başvurular en geç 1 ay içinde yapılmalıdır.

Ölüm belgesi nasıl alınır?

Vefat belgesi olarak bilinen bu belge İl Halk Sıhhat Müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra alınır. Bu belgeyi Nüfus Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Belgeyi kişinin kimlik kartıyla alabilirsiniz.

Vefat eden kişinin maaşı nasıl dağıtılır?

Vefat eden kişinin maaşı kanunlarca belirtilen esaslara göre dağıtılır. Buna göre;

Kişinin eşine 2 birim hak verilirse, çocuklara da 1 hisse hak tanınır.

Bir çocuk maaştan en fazla %25 hak alabilir. Eş ise en fazla %50 hak alabilir.

Vefat eden kişin tek çocuğu varsa eş ve çocuk aynı oranda maaş alır.

Vefat eden kişinin 4’ten fazla çocuğu varsa maaş direk olarak aileye verilir.

Vefat eden kişinin eşi veya çocukları yoksa kişinin maaşı anne ve babaya verilir.

Yetim ve Dul aylığı nasıl çekilir?

Yetim ve dul aylığı hak sahibinin banka hesabına yatırılır. Eğer kişin banka hesabı yoksa hak sahibi adına PTT şubelerine yatırılır.

Dul ve yetim maaşı ne zaman yatar?

Dul ve yetim maaşı başvuruları vefat eden kişinin vefat tarihinin ardından 1 ay içinde yapılır ve maaş o ayın sonunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

Yetim maaşı ne kadar?

Yetim maaşı 2020 yılı itibariyle 418 TL olmuştur. Maaşın %50 oranındaki kısmı verilir.

Yetim aylığı için gerekli belgeler nelerdir?

Yetim aylığı başvurularında gerekli belgeler şu şekildedir;

3 tane vesikalık fotoğraf

Kimlik araştırma belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt öneği

Ölüm belgesi

Adam çocuklar için talebe belgesi

Müracaat dilekçesi

Yetim ve dul aylığı hangi koşullarda kesilir?

Ebeveynin vefatından görevli olan eş ve çocuklar maaş alamazlar.

Vefat eden şahıs resmi bir vasiyette eş ve küçüklere herhangi bir maaş bağlanmamasını belirtirse bu kişiler maaş alamazlar.

Çocuklar çalışmaya başladıklarında maaş kesilir.

Kız evlatları evlendikleri süre maaş alamazlar.

Eş tekrardan evlenirse maaş alamaz.

Boşanan kadınlar yetim aylığı alabilir mi?

Kadınlarda yetim aylığı evlenene kadar verilir. Kadın evlendikten sonra yetim maaşı kesilir. Söz konusu kadınların boşanmaları halinde yetim maaşını alabilmeleri mümkündür. Ancak maaşın alınabilmesi için kadının çalışmaması istenir. Bilindiği gibi yetim maaşlarında aranan kriterlerden biri de hak sahiplerinin çalışmıyor olmasıdır.