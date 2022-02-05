Dul Maaşı nedir? Hangi şartlarda ve nasıl alınır? Dul maaşı ne kadar?

Dul maaşı nedir?

Dul maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı eşin vefat etmesi durumunda maddi zorluğa düşmemesi adına verilen maaşdır. Dul maaşı almak için herhangi bir cinsiyet belirtilmemekle beraber kadın veya erkek fark etmeksizin yaşamını yitirmesi durumunda dul maaşı bağlanır. Boşanma durumundan kaynaklı dulluk söz konusu olduğunda herhangi bir dul maaşı bağlanmaz.

Yaşamını yitirmiş olan kişinin eşine dul maaşı bağlanırken, çocuklarına ise yetim maaşı bağlanır.

2021 yılı dul maaşı ne kadar?

2021 yılının en düşük dul maaşı 650 TL olarak belirlenirken, en düşük yetim maaşı 350 TL olarak kabul edilmiştir.

1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak ayında 125TL zam,

1600 TL dul ve yetim maaşı alanlar 133 TL zam,

1700TL olanlar ise Ocak ayında 150 TL zam,

2000TL alanlar 2021 Ocak ayı zam miktarı 167 TL‘dir.

Dul maaşı nasıl alınır?

Dul maaşı almak isteyen vatandaşlar vefat eden eşlerinin bağlı olduğu SGK il ya da ilçe Müdürlüklerine gitmesi ve bizzat kendisinin başvuru yapması gerekmektedir. Ancak gelişen teknoloji ile beraber intenet üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilmektedir. Başvuruyu kuruma giderek yapmak isteyen vatandaşlar yanlarında talep edilen belgeleri götürmesi gerekmektedir. Başvurunun ardından ise SGK yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan kişinin dul maaşı alıp alamayacağı sonuçlandırılır. Maaş bağlanmasına dair bir engel bulunmayan vatandaşlar kısa süre içerisinde dul maaşına bağlanır. Şartları devam ettirmesi durumunda her ay dul maaşı düzenli olarak yatırılır.

Dul maaşı için başvuru şartları nelerdir?

Dul maaşı almak isteyen vatandaşların belli başlı şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir.

Vefat eden eş en az 5 yıl sigortalı bir işte çalışması ve en az 900 gün sigorta primi ödenmiş olmalıdır.

Vefat eden eşin hiçbir şekilde sigorta prim borcu bulunmamalıdır.

Muhtaçlık belgesi alınmalıdır.

Herhangi bir mal varlığına sahip olunmamalıdır.

Yukarıda yer alan şartlara uyulması dahilinde SGK'ya başvuru yapılabilirken ayrıca kurum tarafından e-devlet üzerinden başvurular alınmaktadır.

Dul maaşı için gerekli belgeler nedir?

Dul maaşı almak isteyen vatandaşlardan birkaç adet belge istenmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru dilekçesi

Vukuatlı nüfus kayıt öneği(e-devlet üzerinden alınabiliyor)

Vefat eden eşe ait ölüm belgesi

3 adet 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Kimlik araştırma belgesi

Muhtaçlık belgesi

Muhtaçlık belgesi bağlı bulunulan muhtarlıktan alınır. Doğru ve eksiksiz doldurulması gerekilir. Bu belge ile kişinin geçinmekte zorluk yaşadığı, üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığına sahip olmadığı ve çalışamadığı belgelenir.

Vefat eden eşin TC kimlik kartı ve 2 adet fotoğrafı

Yetim aylığı nasıl alınır?

Yetim aylığı başvuruları dul maaşı başvurularında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il ya da ilçe müdürlüklerine giderek veya e devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda dul maaşı için gerekli belgelerin yanı sıra çocuklara ait öğrenci belgesinin de eklenmesi gerekmektedir. Kız evlatlar bekar oldukları ve herhangi bir sigortalı işte çalışmadıkları taktirde bir ömür boyu yetim aylığı alabiliyorlar. Erkek evlatlar ise şayet üniversitede okumayacak ise 18, üniversitede okumaları durumunda ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyorlar. 25 yaşını doldurması durumunda ise yetim aylığı alma durumu sona eriyor.

Dul Maaşı hangi koşullarda kesilir?

Dul maaşı, kişiye yalnızca işsiz olduğu veya düzenli gelirinin olmadığı ve bu durumların maddi zorluk yaşamasına sebep olduğu hallerde verilmektedir. Dul maaşı alan kişi işe girdiğinde veya düzenli gelire kavuştuğunda dul maaşı kesilmektedir. Dul maaşının kesilme sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin evlenmesi

Kişinin işe başlaması

Kişinin evlenmese dahi biriyle aynı evde yaşaması yani birlikteliğinin söz konusu olması

Yetim aylığı nedir?

SGK tarafından düzenli olarak kontrol edilen bu tür bilgilerin tespiti durumunda dul maaşı kesilir.

Yetim aylığı, annesi ya da babası vefat etmiş çocuklara maddi zorluk yaşamamaları adına bağlanan maaşdır. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmektedir.

Dul ve Yetim Aylığı nasıl hesaplanır?

Eşinin ölümüyle dul konumuna düşmüş eşler, dul maaşını evlenene veya düzenli bir işe başlayana kadar alabilirlerken engelli eşler, maaşlarını bir ömür boyu alabilmektedir.

2021 yılı itibariyle 650 TL olarak kabul edilen yetim aylığı, çocuklara iki ayda bir olacak şekilde verilmektedir.

Vefat eden eşin çocuğunun olmaması durumunda eşi maaşının %75’ini

Vefat eden eşin çocuklarının olması durumunda eşi maaşının %50’sini

Vefat eden eşin çocuklarına ise maaşının %25’i veriliyor.

Öneğin, vefat eden eşinin aylık ortalama maaşı 4000 TL ise eşine 2000 TL, çocuklarına ise 1000 TL maaş bağlanıyor.

Dul maaşı ayın kaçında yatıyor?

Dul maaşı her yılın çift ayları olarak kabul edilen Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarının son haftasında dul eşlerin hesaplarına yatmaktadır.

Dul Maaşı nasıl sorgulanır?

Başvurunun ardından e-devlet sistemine giriş yaparak başvurunuzun kabul edilip edilmediğine ulaşabilirsiniz. Ayrıca SGK'nın resmi intenet sitesi üzerinden başvurularınızı ve başvuru takiplerinizi kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi linkine tıklayarak, TC kimlik numaranız ve e-devlet şifre bilgilerinizi girerek, dul ve yetim aylığı talebinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca aynı sayfa üzerinden başvuru takibinizi yapabilirsiniz.

Boşanmış olanlar dul maaşı alabilir mi?

Boşanmış olan kadınlar hiçbir şekilde dul maaşı bağlanmamaktadır. Ancak boşanan kişi mahkemeye başvurarak nafaka talebinde bulunabilir.

Boşanan kadınların anne veya babasının vefat etmiş olması durumunda, anne veya babası üzerinden yetim aylığı alabilmektedir. Yeniden evlenilmesi durumunda alınan yetim aylığı kesilir. Aynı zamanda işe başlaması durumunda da yetim aylığı kesilir.

Boşanan kadınlara maaş bağlanır mı?

Boşanan kadınlara eşlerinden ötürü herhangi bir maaş bağlanmaz. Annesi veya babasının ölümü durumunda yetim aylığı bağlanabilir. Ancak anne veya babası Bağkur, SSK veya Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadınlara boşandıklarında dul maaşı bağlanıyor. Hatta anne ve babanı vefat etmesi durumunda kişiye çift maaş bağlanabilmektedir. Ayrıca kişi, evlenirken evlilik ödeneği almış olması durumunda, ödenek süresi dolana kadar kişiye maaş bağlanamıyor. Ancak kişiye maaş bağlanmamış olsa bile boşandığı takdirde anne ve babasından ötürü Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilmektedir.