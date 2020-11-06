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Dul maaşı neden kesilir? Dul maaşı kesilme nedenleri

Sigortalı olarak çalışan kişi vefat ettiğinde eşine dul maaşı verilir. Dul maaşı bazı durumlarda kesilebiliyor. Dul maaşı kesilen vatandaşlar dul maaşım kesildi neden ve dul maaşı hangi durumlarda kesilir gibi soruları araştırıyor.

06 Kasım 2020 Cuma 20:20
Dul maaşı neden kesilir? Dul maaşı kesilme nedenleri
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Devlet maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara birçok yardımda bulunuyor. Bu yardımların başında maddi yardımlar gelirken, bu yardımlar belli kişilere verilmektedir. Maddi yardım verilen kişilerden biri de eşi vefat eden kişilere verilen dul maaşıdır. Dul maaşı SSK, Emekli Sandığı veya Bağkur’lu olarak çalışan ve vefat eden kişinin eşine verilir. Dul maaşı kadınlara verildiği gibi erkeklere de verilmektedir.

Kişinin eşine verilen dul maaşının yanı sıra vefat eden kişinin çocuklarına da yetim maaşı verilir. Ancak bazı durumlarda bu maaş kesilmektedir.

Dul maaşı nedir?

Sigortalı olarak çalışan ve vefat eden kişinin eşine verilen maaşa dul maaşı denir. Bu maaş sayesinde eşin geçim sorunu yaşaması engellenmiş olur. Ancak dul maaşının alınabilmesi için bazı şartlara uygun olunması gerekir. Bu şartlar;

  • Vefat eden kişinin sigortalı olması
  • Vefat eden kişinin şayet Emekli Sandığı’na tabi ise sigorta primlerinin en az 1800 gün ödenmiş olması
  • Vefat eden kişinin şayet Bağkurlu ise sigorta primlerinin en az 3600 gün ödenmiş olması
  • Vefat eden kişinin şayet SSKlı ise sigorta primlerinin en az 900 gün ödenmiş olması ve 5 yıl sigortalı olması

Dul maaşı neden kesilir?

Dul maaşı almaya hak kazanan kişinin maaşı bazı durumlarda kesilebilir. Dul maaşının kesilme nedenleri genel olarak şu şekildedir;

  • Dul kalan yani eşi vefat eden taraf, tekrar evlendiğinde evlenme gününü takip eden diğer ay başında aldığı maaş kesiliyor.
  • Evlenen dul eşin yeni evlendiği kişinin ölmesi ya da evliliğin boşanma ile sonuçlanması halinde de tekrar dul maaşına başvurabiliyor.

Çalışan eş dul maaşı alabilir mi?

Eşi vefat eden kişiye verilen dul maaşı kişin geçim sıkıntısı yaşamaması için verilir. Öte yandan dul maaşı alan kişi aynı zamanda çalışabilir. Hem dul maaşı alıp hem de çalışan kişi aynı zamanda çifte emeklilik hakkı da kazanmaktadır.

Yetim aylığı nedir?


Yetim aylığı dul maaşından olduğu gibi sigortalı olarak çalışan ve vefat eden kişinin çocuklarına verilen maaştır. Yetim aylığı kız çocukları için evlenene kadar verilir. Erkek çocuklar için ise bu süre 18 yaş olsa da üniversite eğitimi alan çocuklar için sınır 25 yaştır.

Yetim aylığı neden kesilir?

Kız veya erkek çocuk fark etmeksizin yetim aylığının kesilme nedenleri şu şekildedir;

  • Kız ya da erkek çocukları yurtiçinde ya da yurtdışında sigortalı bir işte çalışmaya başladıklarında aldıkları aylık kesiliyor.
  • Yetim kız çocukları evlendiklerinde aldıkları aylık da kesiliyor.
  • Eğitim görmeyen erkek çocukları 18 yaşını doldurduklarında, orta öğretim görenler 20 yaşını doldurduklarında yükseköğrenim görenler ise 25 yaşını tamamladıklarında aldıkları aylık kesiliyor.
  • Yetim malul ve engelli çocukların aldıkları maaşlar ise yeni bir işe girdiklerinde kesiliyor.
  • Yetim engelli erkek çocuğunun engel oranının %60’a indiğinin tespit edildiği durumlarda da aldığı maaş kesilmektedir.
  • Yetim ve engelli kız çocukları ise engel oranları %60’ın altında olsa da maaşları devam etmektedir.

Boşanan eş dul maaşı alabilir mi?

Boşanan eşe dul maaşı verilmez. Eş boşanma davasında sadece nafaka isteğinde bulunabilir.

Dul maaşı evlenince kesilir mi?

Dul maaşı alan kişi daha sonra bir evlilik yaparsa maaşı kesilir ancak bu evliliği de boşanma veya vefat gibi durumlarla sonra ererse yeniden dul maaşı alabilir.

2020 dul ve yetim maaşı ne kadar?

2020 yılında vefat eden kişinin eşine dul maaşı olarak vefat eden kişinin maaşının yarısı verilir. Vefat eden kişinin çocuğu yoksa bu oran %75’e çıkabilir. Bu oranlar vefat eden kişinin çocuk sayısı ve hangi sigorta türüne dahil olduğuna göre de değişmektedir.

Emekli Sandığı üyesi kişinin eşine %60 oranında maaş verilirken kişinin tek çocuğu varsa çocuğa da %30 oranında maaş verilir.

2020 yılında artan enflasyon nedeniyle Temmuz ayında Dul ve yetim maaşlarına %5,75 zam yapıldı ve en düşük dul ve yetim maaşı 418 TL oldu.



Son Güncelleme: 06.11.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
Dul MaaşıSGKSigorta
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