İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 8 Ekim 2020 Perşembe

8 Ekim 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 8 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:37
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 8 Ekim 2020 Perşembe
Takip Et:

Dul maaşı son zamanlarda araştırılmaya başlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi dul maaşı eşinden ayrılan kadınlar için geçerli değildir. Dul maaşı ancak kocası vefat eden kadınlar için geçerli olan yardımlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Ayda 2.500 TL olan dul maaşı kadınlar çalışmaya başladığında kesilmektedir. Başka birisi ile evlenen kadınların da dul maaşları kesilir.

Dul maaşı alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

  • Dilekçe
  • Veraset ilamının orijinali ve noter onaylı bir kopyası
  • Vukuatlı nüfus kayıt öneği
  • Vefat eden eşin nüfus cüzdanı ve iki adet vesikalık fotoğrafı
  • Emekli maaş sistemi katılım formu
  • Muhtaçlık belgesi

Dul maaşı ne kadardır?

Dul maaşı hesaplaması yapılırken,

  • Vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75’i kadarı eşe verilir.
  • Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25’i çocuğa yada çocuklara verilir.
  • Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %50’si eşe verilir.

Koşullarına bakılmaktadır.

Dul maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Dul maaşı sorgulamasının yapılabileceği en kolay mecra e-Devlettir. E-Devlet şifresi olmayanlar en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında şifre alabilirler. Alınacak şifre sonrasında sisteme giriş yapılarak şifrenin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yetim maaşı nedir?


Yetim maaşı ise sigortalı olarak çalışan ebeveynini kaybeden çocuklara verilen yardımdır. Bu maaşın hesaplanması için vefat eden sigortalının maaşı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Maaşı alabilecek çocuklar için herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmazken, maaşın değişiklik gösterdiği tek durum yaş faktörüdür. Buna göre bekar ve çalışmayan kız çocukları yetim maaşını ömür boyunca alabilirken erkek çocuklarda bu durum eğitim ile sınırlıdır. İlkokul mezunu erkek çocuklar için 18 yaşa kadar sınırlı olan yetim maaşı ortaokul mezunu erkek çocuklar için 20, üniversite mezunu olan çocuklar için 25 yaşa denk gelmektedir.

Dul maaşı almanın şartları nelerdir?

  • Vefat eden eş en az beş sene boyunca sigortalı olarak çalışmış olmalıdır.
  • Vefat eden eşin an az 9000 günlük primi ödenmiş olmalıdır.
  • Vefat eden eşin prim borcu bulunmamalıdır.

Muhtaçlık belgesi nasıl alınır?

Fakirlik belgesi olarak da bilinen muhtaçlık belgesini alabilmek için ilk olarak ikamet edilen bölgede bulunan muhtarlığa gidilmesi gerekmektedir. Dul aylığı almak için gerekli belgelerden bir tanesi olan muhtaçlık belgesi için muhtarlığa gidilerek başvuru yapılması gerekir.

Muhtaçlık belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Bir işte çalışmıyor olmak
  • Mal varlığa sahip olmamak
  • İkamet adresinin başvuru yapılan muhtarlığa bağlı olması

Dul aylığının kesildiği durumlar nelerdir?

  • Maaşı alan eşin evlenmesi ya da işe başlaması
  • Muhtaçlık durumunu ortadan kaldırabilecek herhangi bir sebep
  • Evlenmese bile bir başkasıyla beraber yaşanması durumunda maaş kesintisi söz konusu olabilir.

Boşanan kadınlar yetim maaşı alabilir mi?

Boşanan kadınlar yetim aylığı alabilmesi için anne veya babasının vefat etmiş olması gerekir. Erkekler yetim aylığını 25 yaşına kadar alabilirken yetim maaşını kadınlar çalışmadıkları durumda ömür boyu alabilirler.

Yetim aylığı başvurusu

SGK’ya direkt başvuru yapılmak şartı ile,

  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Başvuru dilekçesi
  • Vukuatlı nüfus kayıt öneği
  • Ölen kişilerin (anne veya baba) ölüm belgesi
  • 25 yaş altı erkekler için öğrenci belgesi
  • Kimlik araştırma belgesi

Fakirlik maaşı nedir?

Boşanmış, nafaka almayan, çalışacak iş bulamayan ve çalışmakta zorlanan kadınların sıklıkla faydalandığı fakirlik maaşı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine aktarılmaktadır. 2020 senesi için 697.64 TL olarak belirlenirken, engelli ve yetim çocukları için maaş miktarı 914.49 TL’dir.

Fakirlik maaşı için aranan koşullar nelerdir?

  • Başvuru sahipleri başka bir yerden maaş ya da yardım almamalıdır.
  • Kişiler herhangi bir işte çalışmıyor olmalıdır.
  • Kişinin üzerinde herhangi bir mal varlık bulunmamalıdır.
  • Engelli olan kişiler sağlık durumları doktor raporuyla teyit etmelidir.

Boşanmış kadınlara belediyelerin yaptığı yardımlar nelerdir?

  • Sigorta güvencesi olmamak ve bir işte çalışmıyor olmak
  • Hastalık sebebiyle çalışamıyor olmak
  • Belediye incelemesi sonucunda desteğe ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi

Dul ve Yetim aylığı ne kadar?

Enflasyon değerlerine bağlı olarak 6 ayda bir değişen maaşların en düşüğü 390 TL ve en yüksek 4.500 TL’dir. Değişen enflasyon ile birlikte en düşük dul aylığı 650 TL olurken yetim aylığı ise 293 TL’dir.

 

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 14:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?

Popüler Haberler

Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 8 Ekim 2020 Perşembe
Barbaros dizisi ne zaman başlacak? Barbaros dizisi konusu ve oyuncuları
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Yasak Elma 78 bölümde ne oldu? Yasak elma 79. bölüm fragmanı 12 Ekim Pazartesi 2020 ( 12 Eylül Pazartesi 2020 )
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Kulak Tıkanıklığı sebepleri nelerdir? Kulak tıkanıklığı sebepleri ve tedavi yöntemleri
2020 en uygun bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Behzat Ç. hangi gün saat kaçta yayınlanacak? Behzat Ç yeni sezon yeni bölümler için geri sayım!
Mart 2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu! İşkur ile 11 ilde bekçi alımı yapılacak
Askerde yapılan aşılar nelerdir, askerde aşı olmak zorunlu mudur? ve Askerde kaç tane aşı yapılır, nasıl aşı yapılır?
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
AÖF 2020 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Mazeret izni hangi durumlarda kullanılabilir? İşçi ve Memur mazeret izin şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.