İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Nisan 2021 Salı

13 Nisan Salı 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 13 Nisan 2021 Salı tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:31
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Nisan 2021 Salı
Takip Et:

Dul maaşı son zamanlarda araştırılmaya başlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi dul maaşı eşinden ayrılan kadınlar için geçerli değildir. Dul maaşı ancak kocası vefat eden kadınlar için geçerli olan yardımlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Ayda 2.500 TL olan dul maaşı kadınlar çalışmaya başladığında kesilmektedir. Başka birisi ile evlenen kadınların da dul maaşları kesilir.

Dul maaşı alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

  • Dilekçe
  • Veraset ilamının orijinali ve noter onaylı bir kopyası
  • Vukuatlı nüfus kayıt öneği
  • Vefat eden eşin nüfus cüzdanı ve iki adet vesikalık fotoğrafı
  • Emekli maaş sistemi katılım formu
  • Muhtaçlık belgesi

Dul maaşı ne kadardır?

Dul maaşı hesaplaması yapılırken,

  • Vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75’i kadarı eşe verilir.
  • Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25’i çocuğa yada çocuklara verilir.
  • Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %50’si eşe verilir.

Koşullarına bakılmaktadır.

Dul maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Dul maaşı sorgulamasının yapılabileceği en kolay mecra e-Devlettir. E-Devlet şifresi olmayanlar en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında şifre alabilirler. Alınacak şifre sonrasında sisteme giriş yapılarak şifrenin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yetim maaşı nedir?

Yetim maaşı ise sigortalı olarak çalışan ebeveynini kaybeden çocuklara verilen yardımdır. Bu maaşın hesaplanması için vefat eden sigortalının maaşı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Maaşı alabilecek çocuklar için herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmazken, maaşın değişiklik gösterdiği tek durum yaş faktörüdür. Buna göre bekar ve çalışmayan kız çocukları yetim maaşını ömür boyunca alabilirken erkek çocuklarda bu durum eğitim ile sınırlıdır. İlkokul mezunu erkek çocuklar için 18 yaşa kadar sınırlı olan yetim maaşı ortaokul mezunu erkek çocuklar için 20, üniversite mezunu olan çocuklar için 25 yaşa denk gelmektedir.

Dul maaşı almanın şartları nelerdir?

  • Vefat eden eş en az beş sene boyunca sigortalı olarak çalışmış olmalıdır.
  • Vefat eden eşin an az 9000 günlük primi ödenmiş olmalıdır.
  • Vefat eden eşin prim borcu bulunmamalıdır.

Muhtaçlık belgesi nasıl alınır?

Fakirlik belgesi olarak da bilinen muhtaçlık belgesini alabilmek için ilk olarak ikamet edilen bölgede bulunan muhtarlığa gidilmesi gerekmektedir. Dul aylığı almak için gerekli belgelerden bir tanesi olan muhtaçlık belgesi için muhtarlığa gidilerek başvuru yapılması gerekir.

Muhtaçlık belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Bir işte çalışmıyor olmak
  • Mal varlığa sahip olmamak
  • İkamet adresinin başvuru yapılan muhtarlığa bağlı olması

Dul aylığının kesildiği durumlar nelerdir?

  • Maaşı alan eşin evlenmesi ya da işe başlaması
  • Muhtaçlık durumunu ortadan kaldırabilecek herhangi bir sebep
  • Evlenmese bile bir başkasıyla beraber yaşanması durumunda maaş kesintisi söz konusu olabilir.

Boşanan kadınlar yetim maaşı alabilir mi?

Boşanan kadınlar yetim aylığı alabilmesi için anne veya babasının vefat etmiş olması gerekir. Erkekler yetim aylığını 25 yaşına kadar alabilirken yetim maaşını kadınlar çalışmadıkları durumda ömür boyu alabilirler.

Yetim aylığı başvurusu

SGK’ya direkt başvuru yapılmak şartı ile,

  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Başvuru dilekçesi
  • Vukuatlı nüfus kayıt öneği
  • Ölen kişilerin (anne veya baba) ölüm belgesi
  • 25 yaş altı erkekler için öğrenci belgesi
  • Kimlik araştırma belgesi

Fakirlik maaşı nedir?

Boşanmış, nafaka almayan, çalışacak iş bulamayan ve çalışmakta zorlanan kadınların sıklıkla faydalandığı fakirlik maaşı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine aktarılmaktadır. 2020 senesi için 697.64 TL olarak belirlenirken, engelli ve yetim çocukları için maaş miktarı 914.49 TL’dir.

Fakirlik maaşı için aranan koşullar nelerdir?

  • Başvuru sahipleri başka bir yerden maaş ya da yardım almamalıdır.
  • Kişiler herhangi bir işte çalışmıyor olmalıdır.
  • Kişinin üzerinde herhangi bir mal varlık bulunmamalıdır.
  • Engelli olan kişiler sağlık durumları doktor raporuyla teyit etmelidir.

Boşanmış kadınlara belediyelerin yaptığı yardımlar nelerdir?

  • Sigorta güvencesi olmamak ve bir işte çalışmıyor olmak
  • Hastalık sebebiyle çalışamıyor olmak
  • Belediye incelemesi sonucunda desteğe ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi

Dul ve Yetim aylığı ne kadar?

Enflasyon değerlerine bağlı olarak 6 ayda bir değişen maaşların en düşüğü 390 TL ve en yüksek 4.500 TL’dir. Değişen enflasyon ile birlikte en düşük dul aylığı 650 TL olurken yetim aylığı ise 293 TL’dir.

 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barcelona Coin (BAR Token) nedir?
Barcelona Coin (BAR Token) nedir?
Mina Token nedir?
Mina Token nedir?
12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları
12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları
AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?
AC Milan Taraftar Token ACM coin nedir?
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
Gürcistan güncel asgari ücret tutarları 2021
Gürcistan güncel asgari ücret tutarları 2021

Popüler Haberler

Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Nisan 2021 Salı
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Alya dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Emeklilere 355 TL ek intibak zammı formülü nedir? İntibak zammı ne zaman ödenecek?
Acemi Anneler dizisi Kemal karakterini kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu kimdir?
Kardeşlerim dizisine katılan Seda Kırımlıoğlu kimdir? Meral karakteri kimdir?
Acil destek kredisi nedir? Hangi bankalar bu kredileri veriyor? 2021
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ramazan bayramı yardımları ve başvuru şartları
Güncel gümüş fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal 7'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur yeni sezon olacak mı, 5. sezon devam eder mi?
Altın ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 Salı Güncel altın fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.