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Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Haziran 2021 Pazar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 13.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 03:21
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Haziran 2021 Pazar
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Dul maaşı son zamanlarda araştırılmaya başlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi dul maaşı eşinden ayrılan kadınlar için geçerli değildir. Dul maaşı ancak kocası vefat eden kadınlar için geçerli olan yardımlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Ayda 2.500 TL olan dul maaşı kadınlar çalışmaya başladığında kesilmektedir. Başka birisi ile evlenen kadınların da dul maaşları kesilir.

Dul maaşı alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

  • Dilekçe
  • Veraset ilamının orijinali ve noter onaylı bir kopyası
  • Vukuatlı nüfus kayıt öneği
  • Vefat eden eşin nüfus cüzdanı ve iki adet vesikalık fotoğrafı
  • Emekli maaş sistemi katılım formu
  • Muhtaçlık belgesi

Dul maaşı ne kadardır?

Dul maaşı hesaplaması yapılırken,

  • Vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75’i kadarı eşe verilir.
  • Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25’i çocuğa yada çocuklara verilir.
  • Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %50’si eşe verilir.

Koşullarına bakılmaktadır.

Dul maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Dul maaşı sorgulamasının yapılabileceği en kolay mecra e-Devlettir. E-Devlet şifresi olmayanlar en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında şifre alabilirler. Alınacak şifre sonrasında sisteme giriş yapılarak şifrenin değiştirilmesi gerekmektedir.

Yetim maaşı nedir?

Yetim maaşı ise sigortalı olarak çalışan ebeveynini kaybeden çocuklara verilen yardımdır. Bu maaşın hesaplanması için vefat eden sigortalının maaşı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Maaşı alabilecek çocuklar için herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmazken, maaşın değişiklik gösterdiği tek durum yaş faktörüdür. Buna göre bekar ve çalışmayan kız çocukları yetim maaşını ömür boyunca alabilirken erkek çocuklarda bu durum eğitim ile sınırlıdır. İlkokul mezunu erkek çocuklar için 18 yaşa kadar sınırlı olan yetim maaşı ortaokul mezunu erkek çocuklar için 20, üniversite mezunu olan çocuklar için 25 yaşa denk gelmektedir.

Dul maaşı almanın şartları nelerdir?

  • Vefat eden eş en az beş sene boyunca sigortalı olarak çalışmış olmalıdır.
  • Vefat eden eşin an az 9000 günlük primi ödenmiş olmalıdır.
  • Vefat eden eşin prim borcu bulunmamalıdır.

Muhtaçlık belgesi nasıl alınır?

Fakirlik belgesi olarak da bilinen muhtaçlık belgesini alabilmek için ilk olarak ikamet edilen bölgede bulunan muhtarlığa gidilmesi gerekmektedir. Dul aylığı almak için gerekli belgelerden bir tanesi olan muhtaçlık belgesi için muhtarlığa gidilerek başvuru yapılması gerekir.

Muhtaçlık belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Bir işte çalışmıyor olmak
  • Mal varlığa sahip olmamak
  • İkamet adresinin başvuru yapılan muhtarlığa bağlı olması

Dul aylığının kesildiği durumlar nelerdir?

  • Maaşı alan eşin evlenmesi ya da işe başlaması
  • Muhtaçlık durumunu ortadan kaldırabilecek herhangi bir sebep
  • Evlenmese bile bir başkasıyla beraber yaşanması durumunda maaş kesintisi söz konusu olabilir.

Boşanan kadınlar yetim maaşı alabilir mi?

Boşanan kadınlar yetim aylığı alabilmesi için anne veya babasının vefat etmiş olması gerekir. Erkekler yetim aylığını 25 yaşına kadar alabilirken yetim maaşını kadınlar çalışmadıkları durumda ömür boyu alabilirler.

Yetim aylığı başvurusu

SGK’ya direkt başvuru yapılmak şartı ile,

  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Başvuru dilekçesi
  • Vukuatlı nüfus kayıt öneği
  • Ölen kişilerin (anne veya baba) ölüm belgesi
  • 25 yaş altı erkekler için öğrenci belgesi
  • Kimlik araştırma belgesi

Fakirlik maaşı nedir?

Boşanmış, nafaka almayan, çalışacak iş bulamayan ve çalışmakta zorlanan kadınların sıklıkla faydalandığı fakirlik maaşı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine aktarılmaktadır. 2020 senesi için 697.64 TL olarak belirlenirken, engelli ve yetim çocukları için maaş miktarı 914.49 TL’dir.

Fakirlik maaşı için aranan koşullar nelerdir?

  • Başvuru sahipleri başka bir yerden maaş ya da yardım almamalıdır.
  • Kişiler herhangi bir işte çalışmıyor olmalıdır.
  • Kişinin üzerinde herhangi bir mal varlık bulunmamalıdır.
  • Engelli olan kişiler sağlık durumları doktor raporuyla teyit etmelidir.

Boşanmış kadınlara belediyelerin yaptığı yardımlar nelerdir?

  • Sigorta güvencesi olmamak ve bir işte çalışmıyor olmak
  • Hastalık sebebiyle çalışamıyor olmak
  • Belediye incelemesi sonucunda desteğe ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi

Dul ve Yetim aylığı ne kadar?

Enflasyon değerlerine bağlı olarak 6 ayda bir değişen maaşların en düşüğü 390 TL ve en yüksek 4.500 TL’dir. Değişen enflasyon ile birlikte en düşük dul aylığı 650 TL olurken yetim aylığı ise 293 TL’dir.

 

 


Son Güncelleme: 13.06.2021 03:21
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