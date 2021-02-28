Dul aylığı için istenenen belgeler nelerdir, evlenince dul aylığı kesilir mi? 2021 dul aylığı sorgulama

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına göre dul aylığı için verilen ücrette artış yaşandı. Ocak ayında belirlenen 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı maaşı 453 TL olacak. 2021 yılında dul maaşı zam oranı şu şekilde belirlendi:

1.500 TL dul yetim maaşı alanlara 125 TL zam,

1.600 TL dul ve yetim maaşı alanlara 133 TL zam,

1.700 TL dul ve yetim maaşı alanlar 150 TL zam,

2.000 TL dul ve yetim maaşı alanlara ise 167 TL zam yapılacak.

Kimler dul maaşı alabilir?

Dul maaşı, emekli veya hizmet süresinin 5 yılını doldurmuş olanlar ancak vefat eden kişilerin belirli şartları sağlaması halinde eş, çocuk, anne ve babasına verilmektedir. Eşini kaybeden bir kadının sosyal güvencesi yoksa ve birlikte yaşadığı çocuklarının hangi hizmet kolundan sigortalı olduğu bilgisine göre dul maaşı bağlanmaktadır. Eşini kaybeden kadın evlenene ya da sigortalı bir işe girene kadar dul maaşından faydalanabilir.

Bunun yanında anne ya da babasını kaybetmiş erkek çocuğa 18 yaşına kadar, eğitim hayatına devam ediyorsa 25 yaşına kadar yetim maaşı alabilmektedir.

Dul maaşı alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Dul maaşı alabilmek için başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

Dilekçe,

Muhtardan alınan muhtaçlık belgesi,

Vukuatlı nüfus öneği,

Veraset ilamının orijinali ve noter onaylı kopya öneği,

Emekli maaş sisteminden oluşan katılım formu,

Vefat eden eşin kimlik öneği ve iki adet vesikalık fotoğrafı.

Dul maaşı nasıl hesaplanır?

Dul maaşı hesaplanırken vefat eden kişinin çocuğu yoksa maaşının yüzde 75’i eşe verilir. Vefat eden kişinin çocuğu varsa maaşının yüzde 50’si eşe verilir. Kişinin çocuğu olması durumunda maaşının yüzde 25’i çocuğa ya da çocuklara verilir. Dul maaşına yapılan zam oranları enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Dul maaşı ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında yapılan zamlar doğrultusunda yenilenmektedir.

Dul maaşı nasıl sorgulanır?

Dul maaşını sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle giriş yapan kişiler aşağıda vereceğimiz link üzerinden dul maaşını sorgulayabilirler.

e-devlet şifresi olmayan kişiler ise herhangi bir PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında kendilerine özel oluşturulan şifrelerini edinebilirler.

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Dul maaşı alma şartları nelerdir?

Dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olması şartı aranmaktadır. Ayrıca vefat eden eşin herhangi bir prim borcu olmaması da gerekir. Bunun yanında kişinin en az 9000 günlük priminin ödenmesi gerekmektedir. tüm bu şartlar sağlandığında ilgili kuruma başvuru yaparak dul maaşından faydalanabilirsiniz.