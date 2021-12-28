Dropshipping nedir ve nasıl yapılır?

Dropshipping son dönemlerde sıkça duyduğumuz ve geleceğin mesleklerinden biri haline geldi. Pek çok kişiden duyduğumuz bir kavram olan dropshipping aslında ülkemizde de yeni ve geliştirilebilecek bir sektör oldu. Özet olarak tanımlarsak size ait olmayan bir ürünü yalnızca aracılık yapıp satmak anlamındadır. Bu durumda diğer ticaret kollarına göre riskin en az olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra e-ticarete giriş yapmak isteyen kişiler ve yeterli sermayesi olmayanlar için uygun hale gelmektedir.

Dropshipping bir anlamda pazarlama yöneticiliğidir. Başkasının ürününe kâr marjı ekleyip pazarlamak ve gelir elde etmek anlamı taşımaktadır. Bu sebeple reklam ve iletişim araçlarını çok iyi kullanmalı ve ürünü oldukça fazla insana ulaştırmaya çalışmalısınız.

Dropshipping çalışma sistemi nasıl?

Dropshipping sisteminde çalışma basit ve kolaydır. Bu sistemde siz ürünü pazarlıyor ve müşteriye tanıtıyorsunuz, ürünü tedarikçi firma müşteriye ulaştırıyor. Siz burada yalnızca bir köprü görevini üstleniyorsunuz. Şu sıralarda aktif olarak Aliexpress ve Amazon gibi e-ticaret sitelerinden dropshipping pek çok kişi tarafından yapılmakta. Ticari zekasına güvenen kişiler bu işten çokça gelir elde edebilir.

Dropshipping avantajları neler?

-Hızlı ve az sermayeyle e-ticarete girebilir.

-Ürün üretimi ve tedariki ile uğraşmanıza gerek kalmaz .

-Bir depo ya da saklama alanına ihtiyaç yoktur.

-Lojistik ve ulaşım gibi imkânlara sahip olmanız gerekmez.

-Stok problemi yoktur.

-Sınırsız ürün havuzuna sahip olursunuz.

-Birden çok tedarikçiyle çalışabilirsiniz.

-Şirket kurmanız gerekmez.

Dropshipping uygulama adımları neler?

-Müşteri e-ticaret platformundaki mağazanız da listelediğiniz ürünlere ulaşarak ve satın alır.

-Satın alma işlemlerini yaparak ve ödemeyi yapar.

-Ödeme satış yaptığınız e-ticaret platformunun GET havuzunda bekletilir.

-Size gelen sipariş üzerine müşterinin hangi ürünü almak istegine ve detaylı bilgileri tedarikçi firmaya iletirsiniz. Bunun için uygun e-ticaret yazılımları bulunmaktadır.

-Anlaştığınız fiyattan tedarikçiye ödeme yaparsınız.

-Tedarikçi ürünü müşteriye kargolarken, sizde ödemenizi alırsınız.

Dropshipping giriş yapmadan önce bilinmesi gerekenler nelerdir?

-Dropshipping çok çalışma ve üst seviyede ticari zekâ gerekir. Ürünlerde okumayı iyi yapmalı ve müşterilerin tercihlerini iyi kavrayabilmesiniz. Üst düzey pazarlama yeteceğine sahip olmalısınız.

-Dropshipping ile kolayca para kazanmak, hemen zengin olmak gibi bir hayaliniz olmasın. Çünkü bu gerçek dışıdır. Dropshipping dışında bir ana işiniz kesinlikle olmalıdır. Dropshipping ek gelir olarak yapılabilir ancak ana işi dropshipping olan az sayıda kişi vardır.

-Ticaretin bütününde olduğu gibi Dropshipping’de sıfır risk diye bir şey yoktur. Kendi içinde finansal ve ticari riskleri vardır. Riskleri görmezden gelmeden güzelce araştırmalı ve mantıklı stratejiler belirlemelisiniz.

-İlk başta yüksek sermayelerle Dropshipping’e giriş yapmamak gerekir. İşi tam olarak öğrenmeden büyük paralarla giriş yapmanız olası bir kayıp halinde size motivasyon kaybı yaşatacak ve daha kötü adımlar atmanıza neden olacaktır. Bu durumu kesinlikle dikkate alın.

Dropshipping ile hangi ürünleri satabilir?

Satabileceğiniz ürünler için bir sınırlama yok. Bütün ürünleri tedarikçilerle anlaşıp satış yapılabilir. Ancak bu alanda hakim ve daha önceden bilgi sahibi olduğunuz bir ürün varsa tercih etmeniz daha yararlı olacaktır. Özel ilgi duyduğunuz ürünlerde başarınızı arttırabilirsiniz.

Dropshipping yaparken nelere dikkat edilmeli?

Diğer başlıklar altında da bahsedildiği gibi her ticaret alanda olduğu gibi dropshipping’de de belirli riskler vardır. Bu riskleri en aza indirmek ve olası problemleri engellemek için dikkat edilmesi gereken bir takım durumlar var.

-Belirli Periyotlarla Tedarikçi Kontrolü

Tedarikçinizi belirli zaman aralıklarında kontrol etmelisiniz. Anlaşma sağladığınız tedarikçiyle işleriniz yolunda gidiyor ancak zamanla tedarikçinizin işlerinde bozulma ve kalitesizlik olabilir. Bunu fark etmezseniz olumsuz müşteri yorumları ve geri iadelerle karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple tedarikçiyi sürekli kontrol altında tutmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak oldukça önemli bir yer tutuyor.

-Ürün Stoklarını Kontrol Altında Tutun

Aracısı olduğunuz ürünü kendi mağazanız üzerinde satmak için belirli bir reklam bütçesi ayırmak gereklidir. Bu reklamlar ürünün müşteriye ulaşması ve satış için gereklidir. Ancak ürünün stoklarını kontrol etmeden reklam yapmanız gereksiz maliyet ve olumsuz geri dönüşler sağlayacaktır. Bu sebeple ürünlerin stok durumundan emin olarak pazarlamanın yapılması gerekmekte.

-Altenatif Ödeme Sistemleri

Tek bir ödeme sistemiyle satışlarınızı yapmayın. Aksi bir durumla karşılaşmanız durumunda ödemelerinizde problem yaşayabilir ve finansal sıkıntıya girebilirsiniz. Şüpheli bir hesap hareketi durumlarında paranız ve hesabınız askıya alınabilir ve müşterileriniz ödeme sorunu yaşayabilir. Bu sebeple birden fazla altenatif ödeme sisteminin olması önem taşımaktadır.

-Vergi Ödemesi

Vergileri düzenli olarak ve zamanında ödemelisiniz. Bunun içinde nakit olarak bir miktar para bulundurmaya çalışın. Olası bir vergi ödemesiyle karşı karşıya kalmanız halinde finansal sorunlar yaşamamak için düzenli ve planlı ilerleyin.