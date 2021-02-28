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DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları

Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan D&P parfümleri için bayilik nasıl alınır? Bayilik başvurusu nereye yapılır? Bayilik açabilmek için şartlar nelerdir? Açık parfümerilerde adını duyuran markanın şube açması için gerekli tüm şartlar haberimizde yer almaktadır.

28 Şubat 2021 Pazar 21:29
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları
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Parfüm markalarına altenatif daha ekonomik olarak üretilen parfümlere rağbet artmaktadır. Açık parfüm adıyla da bilinen bu mağazaların piyasada bulunan her markanın bir benzer kokusunu üretmektedir. Her yerde bulunması ve uygun fiyatlı olması sebebi ile günümüzde çok tercih edilmektedir. 

Bayilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Parfümeri bayiliği nasıl alınabilir? Marka şubesi açmak isteyen girişimci adaylar, intenet üzerinden başvuru koşullarını yerine getirerek müracaat edebilirler. Öncelikle bayiliğin açılacağı yerin konumu işlek yerde olmalı, AVM'de bulunması, yakınlarında başka bir şubenin bulunmaması, en az 10m2 ve yeterli sermayeye sahip olmak gereklidir. 

Koşulları taşıyan başvuru sahipleri, firma tarafından verilen destekle şubeyi açabilirler. Her işin ana kaynağı sermaye olduğundan sermayesiz hiçbir iş yapılamamaktadır.

Dükkanın büyüklüğüne göre değişen sermayede 10m2'lik dükkan için 10 bin TL olması lazımdır. Dükkanın dış görünümü, iç dekoru, malzemeleri gibi işlemler sonucunda rakam dükkanın genişliğine göre değişebilmektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
D&PParfümKokuEsansBayilikşube
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