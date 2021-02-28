DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları

Parfüm markalarına altenatif daha ekonomik olarak üretilen parfümlere rağbet artmaktadır. Açık parfüm adıyla da bilinen bu mağazaların piyasada bulunan her markanın bir benzer kokusunu üretmektedir. Her yerde bulunması ve uygun fiyatlı olması sebebi ile günümüzde çok tercih edilmektedir.

Bayilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Parfümeri bayiliği nasıl alınabilir? Marka şubesi açmak isteyen girişimci adaylar, intenet üzerinden başvuru koşullarını yerine getirerek müracaat edebilirler. Öncelikle bayiliğin açılacağı yerin konumu işlek yerde olmalı, AVM'de bulunması, yakınlarında başka bir şubenin bulunmaması, en az 10m2 ve yeterli sermayeye sahip olmak gereklidir.

Koşulları taşıyan başvuru sahipleri, firma tarafından verilen destekle şubeyi açabilirler. Her işin ana kaynağı sermaye olduğundan sermayesiz hiçbir iş yapılamamaktadır.

Dükkanın büyüklüğüne göre değişen sermayede 10m2'lik dükkan için 10 bin TL olması lazımdır. Dükkanın dış görünümü, iç dekoru, malzemeleri gibi işlemler sonucunda rakam dükkanın genişliğine göre değişebilmektedir.