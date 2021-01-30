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Dönüm başı ödenen tarla parası nasıl alınır? Tarla parası başvuru şartları nelerdir? 2021

Birçok çiftçiyi yakından ilgilendiren devlet tarafından destek şeklinde verilen dönüm başına tarla parasının nasıl alınacağını ve başvuru şartlarını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 01:09
Dönüm başı ödenen tarla parası nasıl alınır? Tarla parası başvuru şartları nelerdir? 2021
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Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere verilecek olan dönüm başı tarla parası tutarlarını açıkladı. Çiftçilere destek verilen alanlarda çeltik, kütlü pamuk, buğday, arpa, çavdar, yulaf, patates, mısır, soya, kuru fasulye, nohut, mercimek, yaş çay, kuru soğan, yağlı ayçiçeği ve yem bitkileri bulunmaktadır.

Tarla parası nedir?

Tarımsal çalışmaları destekleyerek devamlılığı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği birçok destek vardır. Bunlardan birisi de tarla parasıdır ve bankaların belirlediği koşullar çerçevesinde çiftçilere verilmektedir. Ziraat Bankası aracılığıyla verilen destekler geçen senelerdeki gibi dönüm başı desteklemesi yapılmaktadır. Bunlardan faydalanmak isteyenlerin tarlaları en az 50 dekar olması gerekmektedir. Ayrıca bu tarlalarda meyve, sebze, süs bitkisi gibi ürünler üretilmelidir. Bir önceki yıl verilen destekleme ücreti 100 TL idi.

Tarla parası nasıl alınır?

Endüstri bitkileri, süs bitkileri, tokum, baklagil, meyve alanı, mazot, gübre ve yem gibi desteklenen alanlara verilen tarla parasından yararlanmak isteyenler Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak ÇKS belgesinin bulunması gerekmektedir. Bakanlığa bağlı Tarım Müdürlüklerine başvuru yaparak Ziraat Bankasından ödemelerini alabilmektedirler. Ayrıca tarla sahibinin tarlası en az 50 dekar olması gerekmektedir. Aynı zamanda Ziraat Bankası ödeme yapmak için arazi tahlilleri yapması gerekmektedir.

2021 Tarla parası ne kadar?

Fındık üreticilerine verilen bu yılki destek tutarı dekar başına 170TL’dir. Sera destekleriyse 150TL’dir. Meyve ve sebze desteğiyse dekar başına 50TL’dir. Süs bitkileri içinse verilen destek tutarı 100TL’dir. Toprak analizi desteğiyse 2,5TL’dir. Tarla parası, endüstri bitkileri, süs bitkileri, tokum, baklagil, meyve alanı, peyzaj, hububat, yem bitkileri için mazot ve gübre desteği şeklinde verilmektedir.

Gübre desteği dönüm başı ne kadar?

-Buğday, arpa, çavdar, yulaf destek tutarı: 8TL

-Kuru soğan, kanola, aspir, yaş fındık destek tutarı: 4TL

-Bakliyat destek tutarı: 4TL

-Yağlı ayçiçeği, soya, patates, mısır, yaş çay, yem bitkileri destek tutarı: 4TL

Mazot desteği dönüm başına ne kadar?

-Buğday, arpa, çavdar, yulaf destek tutarı: 19TL

-Kuru soğan, kanola, aspir, yaş fındık destek tutarı: 17TL

-Bakliyat destek tutarı: 22TL

-Yağlı ayçiçeği, soya destek tutarı: 26TL

 -Patates destek tutarı: 27TL

 -Mısır destek tutarı: 25TL

-Çeltik, küflü mantar destek tutarı: 62TL

Küçük aile işletmelerine devlet ne kadar?

Küçük aile işletmelerine, kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar resmi gazetede yayınlandı. Küçük ölçekli işletmelere devamlılığın sürmesi amacıyla dönüm başına 100TL ödeme yapılacak. Bu imkandan faydalanmak isteyenler ÇKS kayıt olmaları gerekmektedir. Ayrıca en az elli dekarlık alanda belirlenen ürünlerden üretmesi gerekmektedir.

Fındık dönüm parası ne kadar?

Fındık üreticilerine her sene düzenli olarak verilen fındık parası dönüm başı kadar ödenmektedir. Devlet düzenli olarak her sene başında arttırdığı fındık parasının kısa bir zaman içinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 30.01.2021 01:09
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Anahtar Kelimeler:
Dönüm BaşıTarla Parası
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