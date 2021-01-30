Domain satışı ile para kazanma yöntemi

İntenet üzerinden en fazla para kazanma yollarından biri Domain adresi satarak para kazanmak,.. Peki Domain adresi nedir?

Domain adresi web sitelerinin sahip olduğu giriş linki şeklinde tanımlanabilir. Siteye giriş için gerekli olan bu adres alınıp satılan bir şeydir.

Domain adresinden pra kazanmak oldukça çok bir getiri sağlamıyor fakat eğer kişinin elinde çok önemli birinin adresi varsa kazancı iyi oluyor. Domain’e sahip olan kişiler, bu adres üzerinden site açmak isteyenlere Domain’ini satabilir.

İyi Domain adresi bulmak

Domain işine girmek için 1000 tl kadar bir birikim gereklidir. Bu parayla bir çok Domain adresi satın alabilirsiniz.

İlgi çeken bir Domain adresi için şu özelliklere dikkat edilmeli; adres oldukça kısa olmalıdır, uzun olduğu takdirde değersizleşir, adresi koyarken akılda kalan kelimelr seçilmeli, Domainin yaşı ne kadar eski olursa o kadar değerlenir, uzantılarda ise .com şeklinde en çok kullanılır diğer uzantılar ise .net ve .org şeklindedir.

Domain adresinden ne kadar kazanılır?

Domain satanlar elindeki adresi 10 bin tl değerin olan bir adresi 100 bine satabilir. Ya da 1 tl’ye aldığını 1 miyona satabilir tabiki bu çok istisna bir durumdur. Fakat Domain satın alıp satmaktan fazla para kazanmak pek mümkün değildir.

