İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Domain satışı ile para kazanma yöntemi

İnternet üzerinden en fazla para kazanma yollarından biri Domain adresi satarak para kazanmak,.. Peki Domain adresi nedir?

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:11
Domain satışı ile para kazanma yöntemi
Takip Et:

İntenet üzerinden en fazla para kazanma yollarından biri Domain adresi satarak para kazanmak,.. Peki Domain adresi nedir?

Domain adresi web sitelerinin sahip olduğu giriş linki şeklinde tanımlanabilir. Siteye giriş için gerekli olan bu adres alınıp satılan bir şeydir.

Domain adresinden pra kazanmak oldukça çok bir getiri sağlamıyor fakat eğer kişinin elinde çok önemli birinin adresi varsa kazancı iyi oluyor. Domain’e sahip olan kişiler, bu adres üzerinden site açmak isteyenlere Domain’ini satabilir.

Domain işine girmek için 1000 tl kadar bir birikim gereklidir. Bu parayla bir çok Domain adresi satın alabilirsiniz.

İyi Domain adresi bulmak

İlgi çeken bir Domain adresi için şu özelliklere dikkat edilmeli; adres oldukça kısa olmalıdır, uzun olduğu takdirde değersizleşir, adresi koyarken akılda kalan kelimelr seçilmeli, Domainin yaşı ne kadar eski olursa o kadar değerlenir, uzantılarda ise .com şeklinde en çok kullanılır diğer uzantılar ise .net ve .org şeklindedir.

Domain adresinden ne kadar kazanılır?

Domain satanlar elindeki adresi 10 bin tl değerin olan bir adresi 100 bine satabilir. Ya da 1 tl’ye aldığını 1 miyona satabilir tabiki bu çok istisna bir durumdur. Fakat Domain satın alıp satmaktan fazla para kazanmak pek mümkün değildir.



Son Güncelleme: 30.01.2021 14:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DomainAdres
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkarlara 100 bin liraya kadar 0 faiz indirimli kredi
PTTAVM ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Masumlar Apartmanı yeni sezonda devam edecek mi? Masumlar Apartmanı kaç bölüm olacak?
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?
İPhone telefonum suya dayanıklı mı? Hangi iphone modelleri suya dayanıklıdır?
Sildenafil nedir? Sildenafil nerelerde kullanılıyor, yan etkileri nelerdir?
Hanife Gürdal boşanıyor mu? Hanife Gürdal neden boşanıyor? Hanife'nin boşanma nedeni
İbo Show Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında, evli mi?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
PTTAVM ayçiçek yağı fiyatları ne kadar olacak?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt'un hayatı!
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ruhi Sarı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.