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Dolar ve Euro bozan banka ATM hangileridir?

Döviz bozdurmak pek çok vatandaş tarafından merak edilirken pandemi nedeni ile bankaya gitmek istemeyenlerin araştırmaları ATM'ler oldu. Vatandaşlar, Dolar ve Euro bozan banka ATM hangileridir? sorusunu araştırmaya başladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 03:20
Dolar ve Euro bozan banka ATM hangileridir?
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Dövizleri olan ve bozdurmak isteyen vatandaşlar bankalara gitmek yerine döviz bozdurulabilen ATM’leri araştırmaya başladı. Döviz bozdurma işlemi genel olarak bankalarda yapılsa da bazı bankaların özel ATM’leri döviz bozdurabiliyor.

ATM’den döviz bozdurmak mümkün mü?

Gelişen teknoloji ile birlikte ATM’ler döviz bozdurabiliyor. Tüm ATM’lerin yapamadığı döviz bozdurma işlemi bazı bankaların özel olarak tasarladığı ATM’ler tarafından yapılıyor. Bu sayede özellikle salgın sürecinde bankalara gitmek istemeyen vatandaşların imdadına ATM’ler koşuyor.

Döviz bozdurulabilen ATM’ler hangileridir?

  • Yapı Kredi Bankası
  • DenizBank
  • Türkiye İş Bankası
  • T.C. Ziraat Bankası
  • ING Bank
  • Garanti BBVA
  • HSBC Bankası
  • Halkbank
  • VakıfBank

Yapı Kredi döviz ATM’leri

Yapı Kredi uygulaması üzerinde bulunan ATM ve şubeler sekmesi üzerinden döviz sekmesi seçilere döviz bozdurulabilen ATM’lerin harita üzerinde konumunu bulabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası döviz ATM’leri

Aynı şekilde mobil uygulama, intenet bankacılığı veya şubeler üzerinden hangi ATM ve şubelerin döviz bozdurduğu öğrenilebilir.

Denizbank döviz ATM’leri

Denizbank’ta döviz bozdurma işlemini en fazla yapan banka olarak dikkat çekiyor. ATM’lerinde Exchange seçeneği bulunan Denizbank ATM üzerinden dolar ve Euro bozdurma yapılabiliyor.

Döviz bozan ATM konusunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

ATM’lerde yapılabilen döviz bozdurma işleminde en dikkat edilmesi gereken işlemin mesai saatleri içerisinde yapılması gerektiğidir. Mesai saatlerinde yapılmayan döviz bozdurma işlemlerinde yüksek makas uygulanabilir. ATM üzerinden yapılacak döviz işleminde dövizler katlanmadan işlem yapılmalıdır. Öte yandan yırtılmış veya bantlanan paralar ile ATM’de işlem yapılmamalıdır.

ATM’den döviz bozma işlemi nasıl yapılır?

ATM’den döviz bozma işlemi yapmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

  • ATM ekranından ‘Kartsız İşlemler’ menüsüne tıklanır,
  • Menüden ‘Döviz İşlemleri’ seçilir,
  • Daha sonra para cinsi seçilir (Dolar, Euro veya Sterlin),
  • İşlem yapılacak hesap seçimi yapılır,
  • Para çekme veya yatırma işlemlerinden birisi seçilir ve işlem tamamlanır.

ATM’den döviz bozdurma (Exchange) işlemi için;

  • ATM’den ‘Kartsız İşlemler’ menüsüne tıklanır,
  • Menüden ‘Exchange’ işlemi seçilir ve miktar yazılır,
  • Ardından para yatırılır,
  • İşlem tamamlandıktan sonra ATM nakit ödeme yapacaktır.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 03:20
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Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizBozdurmaExchangeATMBanka
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