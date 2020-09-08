Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!

Dolar, Türk Lirası karşısında güne yükselişle başladı ve tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Japonya’da yaşanan büyük daralma haberi sonrasında dolarda hareketlilik gözlemleneceği tahmin ediliyordu. Koronavirüs salgınından kaynaklı olarak Japonya ekonomisinde önemli yer tutan şirketler ilk aşamada tahmin edilenden daha çok hırpalandı. Bu firmaların beklenenden daha çok hırpalanması ile beraber ikinci çeyrekte yüzde 28,1 ile İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en sert daralma meydana geldiği görüldü.

Dolar, Türk Lirası karşısında yeni güne yükselişle başladı ve hemen sonrasında 7,4736 değer ile birlikte tarihi rekorunu kırdı. Dolar endeksi, 5 iş günü arka arkaya devam eden yükselişini bu gün de devam ettirerek yüzde 93,1 seviyesine çıktı. Avro ve dolar paritesi ise yatay bir hareket ortaya koydu ve 1,18’in hemen üzerinde dengeye oturdu.

Uzman analistler bugün ülke içinde veri gündeminin sakin kaldığını, ülke dışında ise Euro Bölgesi’nde büyüme verisinin görüleceğini ifade etti. Koronavirüs salgını tedavisi ile ilgili haber akışı ve Doğu Akdeniz öncelikli olacak şekilde jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kaldığını dile getirdi. Diğer yandan Merkez Bankası 6 Ekim vadeli 10 milyar TL miktarında geleneksel yöntemli repo ihalesi açtı.