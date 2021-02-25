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Dolar neden yükseliyor? Dolardaki hareketliliğin sebebi ne?

Akşam saatleriyle birlikte dolarda artış gözlemlendi. Dolar sabah saatleriyle güne 7.07 seviyesinde başlarken akşam saatlerinde birden yükselişe geçti. Vatandaşlar ise dolar neden yükseldi? Sorusuna cevap ararken aynı zamanda Dolardaki hareketliliğin sebebini de merak etti. Dolar neden sürekli yükselişte. Detaylar haberimizde…

25 Şubat 2021 Perşembe 22:55
Dolar neden yükseliyor? Dolardaki hareketliliğin sebebi ne?
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Dolar sabah saatlerinde 7.07 seviyesinde güne başlarken, akşam saatlerinde yükselişe geçip 7.34 seviyesine yükseldi. Vatandaşlar dolardaki bu artışın sebebini merak etti. Dolardaki hareketlilik merak konusu haline geldi. 

Dolardaki artışın sebebi ne?

Türk lirasındaki dalgalanma boyutu rakiplere oranla daha hızlı gerçekleşti. ABD’de yaşanan enflasyon ile ABD’deki borç senetlerinin artmasıyla yükseliş görüldü. Aynı zamanda Küresel piyasalarda Fed Başkanı’nın açıklamaları da endişeleri gözler önüne sundu. 

Dolar kuru, TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. Hal böyle olunca TL yüzde 3.8 değer kaybetti. TL ile birlikte Meksika pesosu, Güney Afrika randı da değer kaybetti. Fakat TL’deki hareket diğer piyasalara oranla bir parça daha fazla oldu.



Son Güncelleme: 25.02.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
DolarKurYükselişTLDeğer KaybıFed Başkanı
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