Dolar neden yükseliyor? Dolardaki hareketliliğin sebebi ne?

Dolar sabah saatlerinde 7.07 seviyesinde güne başlarken, akşam saatlerinde yükselişe geçip 7.34 seviyesine yükseldi. Vatandaşlar dolardaki bu artışın sebebini merak etti. Dolardaki hareketlilik merak konusu haline geldi.

Dolardaki artışın sebebi ne?

Türk lirasındaki dalgalanma boyutu rakiplere oranla daha hızlı gerçekleşti. ABD’de yaşanan enflasyon ile ABD’deki borç senetlerinin artmasıyla yükseliş görüldü. Aynı zamanda Küresel piyasalarda Fed Başkanı’nın açıklamaları da endişeleri gözler önüne sundu.

Dolar kuru, TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. Hal böyle olunca TL yüzde 3.8 değer kaybetti. TL ile birlikte Meksika pesosu, Güney Afrika randı da değer kaybetti. Fakat TL’deki hareket diğer piyasalara oranla bir parça daha fazla oldu.

