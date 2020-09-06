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DOKAP DAP KOP GAP Hayvancılık hibesini almanın şartları nelerdir?

Resmi gazetede yayımlanan bülten neticesinde Tarım Bakanlığı, DAP, GAP, KOP ve DOKAP (2019-2023 dahil) kapsamında ahır / ahır ve hayvancılık faaliyetlerine destek verecek. Dap-Kop-Dokap 2020 uygulama rehberi kapsamında ki İller, DOKAP destek projesi için nasıl başvurulur, destekten yararlanma koşulları nelerdir?

06 Eylül 2020 Pazar 20:01
DOKAP DAP KOP GAP Hayvancılık hibesini almanın şartları nelerdir?
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DOKAP DAP KOP GAP 2020 Hayvancılık Hibesi Nasıl Alınır?

Resmi gazetede yayımlanan bülten neticesinde Tarım Bakanlığı, DAP, GAP, KOP ve DOKAP (2019-2023 dahil) kapsamında ahır / ahır ve hayvancılık faaliyetlerine destek verecek. Bu yazımızda proje kapsamında destek alacak illeri ve hayvancılık sektörüne nasıl destek alınacağını sizlerle paylaşacağız. DAP KOP-DOKAP 2020 uygulama rehberi kapsamında ki İller, DOKAP destek projesi için nasıl başvurulur, destekten yararlanma koşulları nelerdir, tüm içerikler bu yazıda yer almaktadır.

DAP, GAP, DOKAP, KOP DAP Kapsamında Desteklenen İller

Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamında çiftçilerin hayvan satın almaları ve ahır inşa etmeleri için sadece belirli illere destek verilmektedir. Çiftçilere sağlanacak destekler Cumhurbaşkanlığı Karanamesi uyarınca hazırlanacak ve aşağıdaki illerde verilecektir;

Doğu Anadolu (DAP) Projesine Dahil Olan İller; 

Hayvancılık alanında Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Sivas, Van, Erzurum vb. İllere destek sağlanacaktır.

Güneydoğu Anadolu (GAP) Projesine Dahil olan İller;

Şınak, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep ve Kilis illerinde hayvancılık sektöründeki çiftçilere hibe desteği sağlanacak.

Konya Ovası (KOP) Projesine Dahil olan İller;

Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Yozgat, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinde hayvancılık yapan çiftçilere hibe desteği verilmektedir.

Doğu Karadeniz (DOKAP) projesine dahil olan iller;

Tokat, Artvin, Trabzon, Bayburt, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerinde yaşayan hayvancılık üreticilerine destek verilmektedir.

Bunlar DAP, DOKAP, GAP ve KOP projeleri ile desteklenen illerdir. Destekten yararlanacak kişilerin belirli şartları taşımaları gerektiği gerçeğinin yanı sıra, belirli illerde yaşamaları gerekmektedir. Projenin bir parçası olarak, sadece canlı hayvan alımı için değil, aynı zamanda bir ahır yapımı için de verilecek.


Bakanlar Kurulu 4.Madde Kararı - GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde, dana ve karma ırklarla tohumlanmış damızlık güvercinler, damızlık ve damızlık sığır (1 Ocak 2010 ve sonrasında saf süt) (Ürün türleri hariç) buzağılar için aşağıdaki ücretler ödenir (bu dişilerde bruselloz S-19 aşısı olması şartıyla).

  

Birime destek

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

 350TL/baş
 

Buzağı

 150TL/baş​

 

Resmi Gazetede DAP, DOKAP, GAP Ve KOP Projelerine Yatırımın Desteklenmesi Yayımlandı

20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Konya Ovası proje illerinde hayvancılık yatırımlarının teşvikine ilişkin tebliğ" de yer alan yazı ve yönetmelikler neticesinde hibe verilecektir. "Resmi Gazete" kararına göre, "Yatırım Desteği Uygulama Esasları" kapsamında, hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilere aşağıdaki oranlarda hibe desteği sağlanacak;

GAP DOKAP Hibeleri 2020-2023

  • Erkek hayvan alımı ile ilgili değerlendirme komitesince belirlenen yatırım kotasına göre% 50 oranında sübvansiyon sağlanacak, boğa ve erkek keçi alımına bu destek sağlanacak.
  • Projede adı geçen ahır yapımı için de hibe sağlayacak. Mevcut inşaat yatırımına% 50 hibe desteği sağlanmasına karar verilmiştir, hibe ahır / ahır tadilatı veya yeni kapalı veya yarı açık ve açık ahır / ahır yapımı için kullanılmaktadır.
  • Devlet tarafından sağlanan hibe projesinde makine, araç ve gereç alımına destek verilecek. Destek kapsamında belirlenen maksimum yatırım tutarının% 50'si sağlanacaktır. Hibe desteği yalnızca hayvancılık endüstrisinin ihtiyaç duyduğu makine, ekipman ve araçları satın almak için kullanılır.
  • Ahır ve ahır yapımı ve yenilenmesi için inşaat yatırımı kapsamında verilen destekten, tekne alımı kapsamında sağlanan destek ve makine, alet ve teçhizat kapsamında verilen destekten yararlananların GAP, DAP'ta bulunması gerekmektedir. DOKAP ve KOP illeri.
  • Teknik ve coğrafi sorunlar nedeniyle boğa yetiştiriciliğine yatırım yapılması durumunda DAP, GAP ve DOKAP bünyesinde belirlenen illerde suni tohum sağlanmayacaktır.

Hibe Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar

Destek karanamesinde belirtilen şartlara göre hibe almaya hak kazanan çiftçilere sözleşmede belirtilen tarihler içinde iş kurma hakkı verilir. Bu bakımdan ahır inşasına veya tadilatına yatırım yapacak çiftçilerin kurduğu çiftliklerin kapasitesi de önemlidir. Desteklenmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir. Bakanlık ve Türkvet veri tabanına ve koyun ve keçi sistemine kayıt olun;

Anaç sığır: en az 10, 50'ye kadar,

Anaç ve keçiler: En az 100, en fazla 200 hayvan bulundurulmalıdır. Bu destekten yararlanmak için bu kimlik ve ilgili lokasyonlarda kayıtlı hayvanlara sahip tüzel ve gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Finansman için başvururken koyun ve keçi yetiştiriciliği en az 1 yaşında olmalıdır. On iki aylık dişi keçiler ve koyunlar kapsamdadır. Damızlık sığır yetiştiriciliğine yatırım yapılacaksa destekten yararlanabilmek için başvuru tarihinden itibaren en az 15 ay olması gerekmektedir. Destek, 15 aylık dişi sığırları kapsıyor. Yatırımı uygulamak için görevlendirilen kişiler tarafından denetlenecek olup, üzerinde anlaşmaya varılan şartlar, destek alacağı bölgeye göre Bakanlıkça değiştirilebilir. Yatırımcılar her hibe konusunu yalnızca bir kez kullanabilir.

Yapılacak yeni ahırlar Doğu Anadolu Projesi ve Doğu Karadeniz Projesinde kapalı veya yarı açık, Konya Ovası ve Güneydoğu Anadolu Projesinde açık veya yarı açık sistem olarak uyarlanacaktır. Yapılacak koyun türlerine il genel müdürlüğü karar verecektir.  İnşaat yatırımları açısından hayvan kapasitesi, yem bileşimi, sağımhane, soğuk hava deposu, silaj, koyun yıkayıcı veya diğerlerine bağlı olarak yeni bir ahır inşasını içermekte, ayrıca kapıcı evi ve toprak düzeltme gibi destekleri içermemektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Yatırımın yapılacağı bölgelerin il meclisleri, Damızlık koç ve boğalara yatırım yapmak isteyen il ve bölge domuz yetiştirme kurulları için, Belirlenen her üç alana da yatırım yapacak yetiştiriciler il bürosuna başvuracak. Başvurular her yıl 1 Ocak - 31 Mart tarihleri ​​arasında yapılmaktadır.

Hibe Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Yatırımcı destekten yararlanma hakkına sahipse dilekçe yardımıyla il ve bölge bürolarına başvurmalıdır. Daha sonra yetiştirici neye yatırım yaparsa yapsın bakanlık şirkete bu tür desteği sağlayacaktır. Hayvan alım bedelleri değerlendirme komitesi tarafından belirlenir ve Genel İdare tarafından ilan edilen miktar ve kapasite kabul edilir. Proje kapsamında uygun görülen bütçenin aşılmaması durumunda desteklerden yararlanan işletme sahibi ödeme yapıldıktan sonra bankaya gönderilecektir. Karar kapsamında ödenecek ödemeler, bakanlık tarafından tahsis edilen bütçeden yatırımcılara ödenecek. Banka aracılığıyla ödeyin ve destek tutarının% 0,2'sini hizmet komisyonu dahilinde bankaya ödeyin.



Son Güncelleme: 06.09.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanlığıHayvancılık
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