Doğum parasından kimler faydalanabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Doğum parası ne kadar?

Doğum Yardımı Kimlere Verilir?

Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri doğum yardımı alabilirler. Ebeveynlerin Türk vatandaşı olması ve mavi kart sahibi olması gerekmektedir. 15 Mayısıs 2015 ve sonrasında doğum desteği sağlanır. Bu tarihten önce doğan çocuklar bu yardımı almayacaktır. Ancak ödeme tutarı, 15 Mayısıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar baz alınarak hesaplanmakta ve çocuk sayısını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu tarihten önce doğan çocuklara bu yardım sağlanamaz.

Doğum Parası Nasıl Alınır?

Süt veya Emzirme Desteği olarak da bilinen Yeni doğan bebek Yardımı almak için sigortalı olarak çalıştığınız işyerinin “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” ile bağlantılı olduğu il ve ilçelerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu ve Müdürlüklere başvurmanız gerekmektedir. Bu yardım, Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt olunarak (KPS) süt parası almak için doğan çocuğun kimlik bilgileri girilir ve SGK başvuru sahibinin banka hesabına bu para ödenir. Ayrıca bu dilekçeleri kuruma posta yoluyla da gönderebilirler. Başvurunun gönderilmesi sonucunda SGK, nüfus kayıt sistemi üzerinden kimlik bilgilerini kontrol edip onaylar ve başvurunun yapılması sonucunda bir kişinin banka hesabına belirli bir yıl geçerli parayı ödeyerek destek sağlar. Başvurular için;

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,

Sosyal Hizmetler Merkezleri,

Yurt dışında yaşayanlar ise;

Büyükelçilik,

Konsolosluklar,

Doğum Yapan ve Çalışan Anne Ne Kadar Para Alır?

Geçen yıl doğum yapan kadınlara 180 TL emzirme ödeneği verildi. Anne sigortalı değilse para sigortalı babaya verilir. SGK yönetim kurulu, bu tutarı bir önceki yılki enflasyon oranına göre belirlemektedir. Geçen yılki süt yardımı 180 Liraydı. Başvuru sonucunda SGK, nüfus kayıt sistemi üzerinden kimlik bilgilerini kontrol eder ve başvuru sonrasında yıl için geçerli olan süt parasını kişinin banka hesabına yatırır. 300 Lira ve 600 Lira aralığında doğum parası ve süt parası bedeli 202 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Doğum Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Doğum parası hakkı, kişinin verileri ve şifresi ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılan girişler üzerinden sorgulanabilmektedir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar bunu PTT şubelerinden 2 TL veya 5 TL ödeyerek alabilir. TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlete giriş yaparak, sorgulama kısmına doğum parası yazdıktan hemen sonra bunları görüntüleyebilirsiniz. Veya bilgi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı müdürlüklere ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinin genel merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. 183 ve 144'ü arayarak ve sorgulama yaparak onlarla iletişime geçebilirsiniz.

PTT Doğum Parası Sorgulama

PTT şubesine yatırılan ödeme ile ilgili bilgi almak ve paranın yatırılıp yatırılmayacağını belirlemek için lütfen nüfus cüzdanınızla en yakın PTT şubesine gidip sorgulayabilirsiniz. Bu bilgiler yeterlidir. Diğer bir seçenek de 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerini ihtiyacınız olan kimlik bilgileriyle aramak ve ardından çocuk parası hakkında sorgulamayı buradan yapabilmektesiniz.

2020 Doğum Parası Ne Kadar?

Her sene olduğu gibi, verilen şartların karşılanması nedeniyle 2020 yılında doğum yapan anneler için devlet tarafından sağlanmakta olan çocuk parası yardımından yararlanabilmektedirler. 15 Mayısıs 2015'ten sonra doğan çocuklar için devletinin sağladığı doğum parası ödeneği aşağıda listelenmiştir:

İlk çocuk için verilen miktar: 300 TL.

ikinci bebek için verilen miktar: 400 TL.

Üçüncü çocuk için verilen miktar: 600 TL.

İkiz çocuk annelerine 1. bebek için verilen miktar: 300 TL.

İkinci bebek için verilen miktar: 400 TL.

Buna göre ikiz bebek sahibi bir annenin iki bebeği için verilen toplam miktar: 700 TL olmaktadır.

Doğum Yardımı Ne Zaman Ödenir?

Ocak

Nisan

Temmuz

Ekim

Çocuk parası ödenme tarihleri;

Aylarının ilk haftalarında ödeme yapılmaktadır. İlk çocuk parasının ne zaman ödeneceği ise bebeğin doğduğu tarihe bağlıdır.

Yeni Doğan Bebeğe Mama ve Bez Yardımı

Devlet, yeni doğan bebekler için çocuk bezi ve mama yardımı sağlıyor. Sosyal devletin gereklerine göre devlet kurumları, bireylerin hayatın her alanında destek ve yardım alabilmeleri ve olumsuz durumları ortadan kaldırabilmeleri için çok fazla destek sağlamaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediyeler, sosyal yardım denekleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar sağlamaktadır. Bu yardımlardan yararlanabilmek için ailelerin muhtaç ve kişi başına düşen geliri düşük olmalıdır. Bu anlamda başvurular belediyelere, vakıflara ve sosyal yardım deneklerine verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere sağlanan destek 2020 yılında 150 Türk Lirası olarak belirlendi. 701 TL'nin altında geliri olan ailelere çocuk bezi ve mama yardımı olarak her ay 150 TL çocuk bezi ve mama yardımı sağlanmaktadır. Kurumlara başvurarak bu yardımlardan anında faydalanabilir ve Ziraat Bankası'ndan ödeme alabilirsiniz. Devlet, çocuk bezi, mama yardımı ve annelik ödeneğinin yanı sıra süt desteği de sağlıyor.

Süt Parası Nasıl Alınır? 2020

Süt Refahı 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) sigortalara bağlı olan ve hizmet alanlarına dahil olan ebeveynler emzirme desteğinden yararlanabilirler. 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununa göre bu kişilere kendi kurumları tarafından ödeme yapılmaktadır.

Süt Parası Alma Şartları

Emzirme Yardımı koşulları aşağıdaki gibidir:

Doğum tarihinden önceki yıl içinde en az 120 gün sigortalı olan SGK 4-A üyeleri için,

4-B'ye göre, çalışanlar da son bir yıl içinde en az 120 gün sigortalı olmalı ve sigortaya borçlu olmamalıdır.

Süt yardımı alan çocuğun yaşaması gerekir.

Süt Parası İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Süt yardımı başvurusu yapmak için kurumlara gitmenize gerek yok. Ya da dilekçe göndermeye gerek yok. Doğumdan sonra hastane doğum belgenizi alacak ve SGK süt parası için evrak hazırlayıp kuruma gönderecektir. E-Devlet üzerinden durum ve ödeme takibini yapabilirsiniz. PTT şubesinden ödeme alabilirsiniz. Ancak hastanede doğum yapmayan anneler bebeğin kimlik bilgilerini ve doğum belgesiyle Kuruma başvurabilirsiniz.

Süt Parası Kaç Ay Verilir? Kaç Para?

Süt yardımından faydalanabilmek isteyen ailelerin, çocuğun doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvurmaları gerekmektedir. 5 yıllık zaman aşımı süresine uyan aileler bu ödenekten yararlanamaz. Satın alma ödeneği yalnızca bir kez ödenir. Her ay maaş gibi ödenmesi imkansızdır. Ödenek 2019'da 180 Türk lirası, 2020'de 200 Türk lirası ödenecek.

Çocuk Parası Nasıl Alınır? 2020

Çocuk yardımı gereksinimlerini karşılayan vatandaşlar, başvurularını adreslerine en yakın İl / İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) şahsen giderek alabilir. Başvuru sürecinde TC kimlik numaralı bir kimlik kartı sunulmalıdır. Bu uygulama için ALO 144 sosyal yardım hattını arayarak da başvurunuzu yapabilirsiniz. Takip için e-devlet sistemini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Doğum Parası Ne Kadar? 2020

Doğum parasını almaya hak kazanmış olan anneler ve işi olmayan annelerin alabileceği doğum parası hesaplamalarını derledik. Şu şekilde;