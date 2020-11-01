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Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır?

1 Kasım 2020 tarihli Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Kasım 1 Pazar günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 20:51
Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır?
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Devlet tarafından genç nüfusun yükselmesini desteklemek ve ailelere doğum esnasında maddi olarak yardım yapılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan çocuk parası yardımı ülkemizde de bulunmaktadır. Yardım kapsamında doğum yapan aileye önce doğum parası verilir ve çocuk belirli bir yaşa gelene kadar ödeme devam eder. Ancak doğum parası ve çocuk parası alabilmek için devlet tarafından belirli kriterler oluşturulmuştur.

Doğum parası nedir?

2015 yılında bu yana ülkemizde çocuk başına doğum parası verilmektedir. Her çocuk için bir kez doğum parası alınmakla birlikte, belirli şartlar altında yardım yapılmaktadır. Doğum parası için gerekli olan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Ayrıca doğum yardımı 15 Mayısıs 2015 yılından sonraki doğumlar için geçerlidir. Tüm bu şartları karşılayan kişiler, gelir ve görev ayrımı yapılmaksızın doğum parasından faydalanabilmektedir.

Doğum parası nasıl alınır?

Doğum parası almak isteyen kişiler yukarıda belirtilen iki şartı karşılamaları halinde Aile ve Toplumsal Politikalar Müdürlüğü doğum yardımı müracaat dilekçesini doldurmalısınız. Form doldurulduktan sonra Aile ve Toplumsal Politikalar İl Müdürlükleri ve Toplumsal Hizmet Merkezleri’ne, eğer farklı bir ülkede yaşıyorsanız ülkenin büyükelçiliklerine ya da konsolosluklarına teslim edilmelidir.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra kısa süre içerisinde onay ya da ret cevabı gelmektedir. Başvurunuz onaylandığı takdirde az bir sürede para hesabınıza yatırılmaktadır. Ayrıca doğum parası alabilmek için gerekli olan bir diğer şart ise doğumdan önceki 1 yıl içerisinde 90 gün kısa vadeli sigorta prim ödemesi yatırılmalıdır.

Çocuk parası nedir?


Devletin vermiş olduğu doğum parasının dışında bir de çocuk parası verilmektedir. Doğum parası bir kez ödenirken, çocuk parası çocuk belirli bir yaşa gelinceye dek ödenmektedir. Çocuk parası alabilmek için gerekli şartlar şöyle sıralanır;

- Ebeveynlerin sigortası olmamalıdır

- Ebeveynlerin üzerine kayıtlı herhangi bir mülk bulunmamalıdır

- Dul, yetim veya emeklilik maaşı almamalıdır

- Hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.

2020 çocuk parası ne kadar?

Ailelere verilen çocuk parası her yıl asgari ücret gibi belirli bir oranda arttırılmaktadır. Bu yıl için net bir rakam belirtilmemiş olsa da; ilköğretime giden erkek çocukları için aylık 35 TL, kız çocukları için 55 TL; ortaöğretime giden erkek çocukları için aylık 45 TL, kızlar için ise aylık 55 TL ödeme yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 01.11.2020 20:51
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Anahtar Kelimeler:
Çocuk ParasıDoğum Parası
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