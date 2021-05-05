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Dogecoin yükseliş trendi devam ediyor! Dogecoin'den rekor yükseliş

Piyasa ile dalga geçmek için kullanıma sürülen Dogecoin yükseliş trendi ile rekor kırmaya devam ediyor. Milyarder Elon Musk'ın paylaşımları ile yeni bir trend yakalayan Dogecoin piyasa değerini arttırırken aynı zamanda yeni bir rekor kırdı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:25
Dogecoin yükseliş trendi devam ediyor! Dogecoin'den rekor yükseliş
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Şaka amaçlı piyasaya sürülmesine karşın özellikle milyarder Elon Musk tarafından sürekli sosyal medya hesabında paylaşılan ve dikkat çeken Dogecoin yükselmeye devam ediyor. Popülerliği günden güne artan ve popülerliğine paralel olarak değeri de yükselen Dogecoin haftanın 2. Gününde %35’lik artış ile rekor kırdı.

Piyasaya sürüldüğünden beri ilk defa 0.50 dolara gelen Dogecoin’in ne kadar yükselişini devam ettireceği merak ediliyor.

Dogecoin 0.50 dolara kadar yükseldi

2013 yılında kripto piyasası ile dalga geçmek amacıyla ortaya çıkarılan Dogecoin Space X ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın paylaşımları ile değerlenmeye devam ediyor. Dünya genelinde çok sayıda girişimci ve ünlü insan tarafından desteklene Dogecoin geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın paylaşımları sonrasında yeniden yükseliş trendi yakaladı. Piyasa değerini 64 milyar doların üzerine çıkaran Dogecoin piyasada ilk defa 0.50 dolar seviyesine ulaştı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:25
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Anahtar Kelimeler:
DogecoinYüksleişTrendRekorElon Musk
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