Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin ne kadar yükseldi, neden yükseliyor?

Dogecoin, son günlerde sıra dışı tokenlerden biri ve kripto para piyasasındaki inanılmaz fiyat artışı yatırımcılarını şaşırttı. Kripto para yatırımcıları veya pazarda yeni olan insanlar Dogecoin'i nasıl satın alacaklarını ve nasıl yükseldiğini bilmek istiyor.

Dogecoin neden yükseliyor?

Dogecoin, 2013 yılında meme token olarak piyasaya sürüldü ve son zamanlarda yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti. Dogecoin'in günlük işlem hacmi 1,3 milyar ABD dolarına ulaştı ve fiyat yükseldikçe piyasa değeri 1,4 milyar ABD dolarını aştı. Son günlerde yaşanan bu artışın nedeni merak edilmeye başlandı.

2013'ten bu yana kripto para piyasasında yer alan Dogecoin'in son yükselişinin DeFi sektörüyle ilgili olduğu düşünülüyor. Dogecoin'in tekonize bir versiyonu olan RenDOGE, merkezi olmayan finansal kullanıcılar için Ethereum ağında işlem yapmaya başladı. Bu gelişme ile DeFi yatırımcıları, Dogecoin'lerini dolar destekli stablecoinlere dönüştürebilecekler.