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Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin alış satışı nasıl yapılır?

Kripto para piyasasında adını sıkça duyduğumuz Dogecoin yeniden yükselişe geçti. Sanal para borsasına yatırım yapmak isteyen kişiler Dogecoin nedir, nasıl alınır ve Dogecoin alış satışı nasıl yapılır konusunda araştırma yapıyor. Dogecoin ile ilgili güncel bilgiler haberimizde.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:33
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin alış satışı nasıl yapılır?
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Kripto para dünyası hayatımızın bir parçası haline gelirken, bu piyasadan para kazananların sayısı da günden güne artıyor. Öyle ki bazı coin birimleri yüzde 2000 civarında para kazandırabiliyor. Bu birimlerden biri de Dogecoin.

Dogecoin nedir?

Dogecoin, logosundaki intenet fenomeni olan Doge’dan ilham alan, Shiba Inu cinsi bir köpek olan Litecoin’e dayanan elektronik para birimidir.

Dogecoin kaç TL?

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’ın attığı tweetler ile öğrenilen Dogecoin sosyal medya gündeminde sıkça yer buluyor. Dogecoin (DOGE), Binance borsasında zirveye çıkarak 0,094 dolara yükseldi. Bu birim TL cinsinden 0,76 TL’ye denk gelmektedir. Dogecoin şu an 0,121131 dolar üzerinden işlem görmekte ve 1 Doge 1,14 TL’den satılmaktadır.

Dogecoin nereden alınır?

Dogecoin’i yerli kripto para uygulamaları Binance Tr, Bitexen, Paribu, Koinim veThodex üzerinden; yabancı uygulamalarda ise Binance, Bitpanda, Kraken ve Bittrex’ten satın alınmaktadır.

Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin satın almak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

- Dogecoin almak için öncelikle kripto para borsalarından birine giriş yapmalısınız.

- Uygulamalardan birine üye olup giriş yaptıktan sonra hesaba bakiye yüklemelisiniz.

- Uygulamanın arama kısmında Dogecoin’i aratın ve daha sonra satın alın.

Dogecoin satın alabilmek için Binance Tr ya da Paribu gibi yerli borsalara katılmanız gerekir. Dogecoin kullanan kişiler genellikle işlemlerini Paribu üzerinden gerçekleştiriyor.



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:33
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DogecoinKripto Para
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