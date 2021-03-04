Son zamanlar rövaşta olan bir yatırım türü Dogecoin, yatırımcıların gözdesi olmaya başladı. Piyasa gündemini değiştiren ve farklı altenatif yatırımlar sergileyen Dogecoin nedir?

Twitter dünyasında Elon Musk tarafından yıldızı parlayan ve hızla yükselişe geçen ardından sert bir şekilde çakılan Dogecoin nasıl alınır?

Simgesi bir köpek cinsine ait olanbirimidir. 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Bazı isimler sosyal medyada bunu yükselterek, birçok kişinin yatırım yapmasını sağlamıştır. Fakat ardından düşüşe geçerek akıllarda soru işareti bırakmıştır.

Borsa üzerinden Dogecoin alabilmek için önce Koinim veya Paribu elinizde olmalı. Bundan sonra hesap açarak işlemlere devam edebilirsiniz.

Ayrıca bireysel hesabınızdan da yapabilirsiniz.