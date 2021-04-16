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Dogecoin nedir, Dogecoin nasıl ortaya çıktı?

Kripto para birimlerine olan ilgi artıyor! Dogecoin durulmak bilmiyor! Dogecoin ne zaman piyasaya sürüldü? Haberimizde Dogecoin ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

16 Nisan 2021 Cuma 17:35
Dogecoin nedir, Dogecoin nasıl ortaya çıktı?
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Dogecoin ne? Elon Musk’ın gündeme getirmiş olduğu Dogecoin, ani hareketleriyle yatırımcıları şaşırtıyor.

Dogecoin nasıl gündeme geldi?  Nedir?

Sembolü D, kısaltması DOGE’dir. Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Bu yazılım mühendisleri bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmak istemektedirler.

Coin, logosunda ve isminde popüler bir intenet meme’i olan ve Doge olarak bilinen Shiba Inu cinsi köpek taşımaktadır. Litecoin tabanlıdır. 6 Aralık 2013 tarihinde tanıtılmıştır. 28 Ocak 2021’de 5,4 milyar ABD doları tutarında piyasa değerine yükselmiştir. 2 Şubat tarihinde değeri 3,9 milyar dolar olmuştur. Bu tarihte r/dogecoin subreddit’inin toplam takipçisi 781.000 olmuştur. Dogecoin Türkçeye Aya, Aya doğru olarak çevrilen To the moon! Sloganıyla bilinmektedir.

Eşler arası kripto para oluşturmak isteğiyle yola çıkan Portland, Billy Markus, Jackson Palmer tarafından Bitcoin’den daha geniş kitleye ulaşmak için icat edilmiştir. Piyasaya sürüldükten itibaren 1 ay içinde Dogecoin.com’ı 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti.

Palmer o dönemde Adobe Systems’ın Pazarlama bölümünde Sidney’de görev yapıyordu. Dogecoin fikriğini gerçekleştirmesi ile tanınmıştır. Palmer, had purchased the domain Dogecoin.com alan adını satın alarak logoyu ana sayfaya ekledi. Comic Sans kullanmayı tercih etti. Markus siteyi gördü ve ona ulaşarak para birimini geliştirmek istediğini söyledi. Markus, Dogecoin'in protokolünü o zaman geçerli olan kripto para birimleri, Luckycoin ve Litecoin temelinde tasarlamıştı ve bu para birimlerini emek ispatına dayalı algorithmalarında scrypt technolojisini kullanıyorlardı. Scrypt kullanımı, kripto madencilerinin SHA-256 bitcoin madenciliği ekipmanını kullanamayacağı ve bunun yerine üretimi çok karmaşık olan özel FPGA ve ASIC kullanmaları gerektiği anlamına geliyordu.

19 Aralık 2013 tarihinde Dogecoin 72 saatte %300 değer kazandı ve US$0.00026'dan $0.00095'e fırladı. Bu yükselme, kripto para biriminin Çin’in, Çin bankalarının Bitcoin ekonomisine yatırım yapılmasını yasaklama kararından sarsıldığı dönemde oldu. Bu olay sebebiyle 3 gün sonra Dogecoin madenciliği yapmak için gerekli az seviyede bilgi işlem gücünden faydalanan büyük madencilik havuzları sebebiyle %80 oranında değer kaybetti. Böylece ilk büyük çöküş gerçekleşti.

Ocak 2021 tarihinde Reddit kullanıcılarının ilgisi sebebiyle 24 saatte %800’den fazla arttı. GameStop short squeeze olayları ve Elon Musk’ın atıfları sebebiyle artışa katkı sağladı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:35
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DogecoinNedirElon Musk
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