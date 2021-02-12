Dogecoin nasıl alınır? Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır? Dogecoin neden yükseliyor?

Elon Musk tarafından paylaşılan ve desteğini gören Dogecoin değeri yükselmesi ile yatırım yapacak kişiler paranın nereden alınacağını öğrenmek istiyor. Dogecoin (DOGE) kripto parası nasıl alınır? Yükselme sebeplerinin ne olduğunu merak eden yatırımcılar DOGE için banka üzerinden veya ATM üzerinden para yatırılıyor mu merak ediyor. Tesla ve SpaceX CEO’su olan ünlü iş adamı Elon Musk tarafından desteklenen ve tanıtılan yeni kripto para Dogecoin birçok vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Musk’ın paylaşımı sonrasında Dogecoin ‘in değerinin artması ile yatırımcılar ne yapacağını şaşırmış durumda. Dogecoin hakkında birçok araştırma yapmak isteyen vatandaşlar Dogecoin ’in ne olduğunu merak ediyor.

Kısaltılmışı DOGE olarak karşımıza çıkan ve intenet fenomeninden esinlenerek hazırlanan Dogecoin aslında Litecoin tabanlı elektronik para birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer para birimlerine göre daha hızlı şekilde üretilen dogecoin 2013 yılında kurulmuştur. 2014 yılı ile kısa bir süre ardından 100 milyar adet ile dogecoin basıldı. Kısa sürede büyüyen ve her yıl milyonlarca para basılan Dogecoin en ünlü kripto para birimi olarak karşımızdadır. Kripto paranın ne olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarına konu ile alakalı soru yöneltmeye devam ediyor.

Kripto para kısaca; güvenli şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan şifre kullanımı ile güvence veren dijital varlık olarak karşımıza çıkan sanal unsurdur. Dijital döviz ve altenatif döviz olarak bilinen kripto para, sanal döviz görevi sunmaktadır. Devlet tarafından üretilmeyen kripto paralar herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmadığı için başka kişiler tarafından da yönetilmez.

Dogecoin yükselme sebebi nedir?

DOGE yükselme sebepleri arasında birçok faktör yatsa da en belirgin özelliğinin meme coin ile yaşadığı DEFİ gelişmesi olabileceği düşünülüyor. DOGE ethereum ağında işlem yapılması başlandı. Kripto para borsasında yer alan DeFi yatırımcılar için OpenDAO projesini alıyor ve destekleniyor. Dogecoin kullanıcıları ise doların desteklendiği için DOGEO elde edileceği düşüncesi ile yola çıkıldığı açıklandı.

DOGECOİN sloganı nedir? Kısaltması ve Logosu?

‘To the moon!’ Sloganına yer veren DOGECOİN Türkçesi ‘Aya doğru!’ ifade etmektedir. Litecoin tabanlı olan DOGECOİN kısaltması DOGE’dir. Bir diğer bilinen özelliği ise intenet fenomeni olan DOGE tarafından esinlenerek Shiba Inu cinsli köpek sayesinde esinlenerek logo oluşturulmuştur. Aya doğru sloganı ile sosyal medya üzerinde etkin olan ve popülerliğini koruyan kripto para her geçen gün daha da büyüyerek dünya üzerinde tanınmaya devam etmektedir. Kripto paralar arasında en yaygın olan DOGE güvenirliği ile bilinmektedir.



Kripto paralar için öncelikle borsalardan herhangi birine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kimlik doğrulama işlemlerinin ardından kripto para kullanabilirsiniz. Kripto para borsası için en önemli unsurun güvenlik olması ile yüz tanıma veya kimlik onaylama gibi birçok işlemlerin yapılması gerekmektedir. Güvenlik işlemleri gerçekleştikten sonra hesapta yer alan cüzdan ile istenilen dogecoin miktarı kadar hesapta para bulunması gerekir. Yani Dogecoin hesabına para aktarma işlemleri için cüzdana güvenli şekilde paranın atılması gerekmektedir.

Dogecoin’de al-sat işlemleri yapılırken yatırımcıların komisyon alıp almaması merak ediliyor. Kripto para borsası için az taktirde de olsa komisyon alınmaktadır. Yatırım araçları için genellikle paranın yüzde şeklinde komisyon alınmaktadır.

Banka üzerinden DOGECOİN’e yatırım yapılır mı?

Türkiye’deki bütün bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurumu bünyesini altında olduğu için Dogecoin kripto para için aracılık yapılamaz. Türkiye’deki bankalar BDDK bünyesinde çalıştığı için herhangi bir kripto para için mevduat hesap açamaz. Kanunda böyle bir maddeye yer yoktur. Bu nedenle bankalar üzerinden Dogecoin adına al-sat işlemleri yapılmamaktadır.

ATM üzerinden DOGECOİN hesabına para aktarılır mı?

ATM üzerinden gönderilen paralar için şu an için işlem yapılamamaktadır. ATM üzerinden gönderilen para için bilgiler kontrol edildiğinden kaynaklı işlem kabul görmemektedir. Banka üzerinden havale veya EFT, Papara gibi diğer yöntemleri deneyen vatandaşların gönderdiği paralar kripto para borsasına ait hesaba geçer. İşlem sırasında gönderilen güvenlik kodu ise oldukça önemlidir.