Dogecoin fiyatı neden yükseliyor? 04 Şubat 2021 Dogecoin ne kadar oldu?

Elon Musk’ın kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Dogecoin fiyatını arttırdı. Bitcoin’den sonra Dogecoin de araştırılan kripto para birimlerinden oldu. Son dönemde Elon Musk’ın ısrarla dikkat çektiği Dogecoin ve Bitcoin ülkemizdede birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Dogecoin nedir?

Dogecoin, Litecoin tabanına sahip bir elektronik para birimidir. Piyasaya çıkışı ise 8 Aralık 2013 yılıdır. Dogecoin logosu ise intenet dünyasında fenomen olan Shiba Inu cinsi bir köpek resmi vardır.

Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin sahibi olmak için öncelikle Paribu ve Koinim gibi kripto borsalarında hesap açmak gerekmektedir. Sonrasında ise hesabı kimlik bilgileri ile onayladıktan sonra yatırım işlemleri gerçekleştirilir.

Kripto para almak için hesaba EFT, Havale ve Papara yardımı ile para yatırarak Dogecoin ve diğer kriipto para çeşitlerinden alabilirsiniz. ATM, üzerinden para göndermek maalesef mümkün değildir. Bunun nedeni ise gönderici bilgilerinin teyit edememektir.

Dogecoin kaç TL?

Bu dönemde yükseliş trendinde olan Dogecoin Türk Lirası cinsinden fiyatı şu şekilde;

1 Dogecoin = 0,3522 TL

Hacim: 3.404.432.365

Alış/Satış: 0,3497/0,3522

Gün aralığı: 0,2011 – 0,4300

Dogecoin neden yükseliyor?

2013 yılında bir ‘meme token’ olarak piyasaya çıkarılan Dogecoin son bir günde %48 oranında değer kazanarak 0,014 dolara geldi. Dogecoin, piyasa değeri 1.41milyar doları geçerken, günlük ticaret hacmi de 1.36milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dogecoin'de meydana gelen bu artışın nedenlerinden bir taneside meme coin’in DeFi gelişmesi olarak düşünülüyor. DeFi yatırımcıları, OpenDAO projesi desteği ile sahip oldukları Dogecoin’i kullanıp sabit coin olan DOGEO alacakları söyleniyor. Ren yöneticileride Dogecoin yatımlarını sabit coin’e çevirebileceklerini duyurdu. Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk sık sık gündeme getirdiği Dogecoin, bu desteklerden dolayı yükseldiği düşünülüyor.