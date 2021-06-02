Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?

Önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase Pro daha önce Dogecoin’i listeleyeceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Coinbase Pro, Dogecoin’i listeleyeceği tarihi duyurdu.

Coinbase Pro Dogecoin ne zaman listelenecek?

Coinbase, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2 Haziran itibari ile ticarete izin verilen bölgelerde DOGE için gelecek transferlerin kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca DOGE listelenmesinin de 3 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

Coinbase Pro yaptığı paylaşımda, “Bugünden itibaren, ticaretin desteklendiği bölgelerde DOGE için gelen transferler artık kullanılabilir. Söz konusu açıklamanın devamında al sat yapanların emir veremeyeceği ve hiçbir emrin karşılanmayacağı belirtilerek, "Likidite koşulları karşılanırsa, işlemler 3 Haziran Perşembe günü saat 9:00 PT’de veya sonrasında başlayacak.” İfadelerine yer verdi.

Dogecoin nedir?

8 Aralık 2013 tarihinde çıkarılmış Litecoin tabanına sahip olan Dogecoin, logosunda Shiba Inu cinsi bir köpek resmi vardır.

Tesla ve Space X’in kurucusu olan Elon Musk tarafından sosyal medya hesabından paylaşmasıyla yükselişe geçen ve çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmeyi başaran Dogecoin, en çok kazanrıdan ve en çok kaybettiren kripto paralardan biri oldu.