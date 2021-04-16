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Dogecoin coin ve fiyat analizi; 16 Nisan 2021 Cuma DOGE coin durdurulamıyor!

Kripto para olarak gündemimize oturan Dogecoin (DOGE) son zamanlarda rekor artışı ile herkesin dilinde olmaya devam ediyor. Dogecoin coin ve fiyat analizini merak eden vatandaşlar 16 Nisan 2021 analiz tablosunu merak ediyor. Cuma günü DOGE coin analizi

16 Nisan 2021 Cuma 15:34
Dogecoin coin ve fiyat analizi; 16 Nisan 2021 Cuma DOGE coin durdurulamıyor!
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Son dakika haberine göre Dogecoin tek başına son 24 saatte%90 kadar, hızla artmaya devam ediyor. Mevcut 24 sentte Dogecoin, 23,4 milyar ABD Doları (30,4 milyar AU $) piyasa değeri ile şu anda var olan en büyük 8. kripto para birimi olarak yer alırken kripto para olarak birinci sırada yer alıyor.

Kısa zaman öncesinde Elon Musk’ın önermesi ile birlikte Perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesini yükselen DOGE, ilerlemeyi durduramıyor. Bu yaz itibariyle dogecoin fiyatlarında 17 sent işaretini aşarken kripto paralar arasında DOGE coin rekor kırdı.

Kripto para birimleri ve özellikleri altcoinler yükselerek devam derken Coinbase ise tüm kripto paralara destek verdi. Coinbase işlemi henüz alım satım işleminde mevcut gözükmese de kripto para yatırımcıları jeton ile rekor seviyeye ulaştı.

Tarihler 16 Nisan 2021’i gösteririrken DOGE 17 senti geçerken yeni rekora merhaba diyen DOGECOİN şu an da 21 milyar doların üzerinde. Sonuç olarak, Dogecoin fiyatlarının son 24 saatte%30 ve son yedi günde yaklaşık %180 artmasıyla geliyor. Yatırımcılar bu süreç içerisinde altcoinleri umursamıyor.  Piyasada bugün 8.sırada yer alan DOGECOİN, Uniswap ve Litecoin’i geride bıraktı.  Yani Polkadot’un altında yer almaktadır. Piyasa değeri ise CoinMarketCap'ten alınan verilere göre hesaplanmaktadır.

Dogecoin fiyat tahminleri

DOGE bu hafta yükselişini korurken yatırımcılar diğer haftaların bu kadar çok

olacağını düşünmüyor. AslnvestorPlace haber Yazarı Brenden Rearick: “Salı günü vurgulanan cari yıl sonu hedefleri 14 sent 40 sent arasında değişmektedir. ifadelerini kullandı.

Dogecoin’in yıl sonuna kadar 1 doları alabileceğini umudu sürerken  Elon Musk, Guy Fieri ve Mark Cuban gibi ünlüler bu düşüncenin arkasında kalmaya devam ediyor.

Sonuç oalrak DOGECOİN, meme madeni para, oyuncu destekçileri tüm zamanların en yüksek seviyesi ile ödüllendiriliyor. Fakat bu süreçte InvestorPlace Piyasaları Analisti Tom Yeung'un vurguladığı gibi, kripto para biriminin 10 $ 'a kadar yükselme vaadi veriyor.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:34
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DogecoinKripto Para16 NisanAnaliz
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