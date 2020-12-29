Doğalgaz yeni abonelik ve abonelik depozito ücreti ne kadar?

Doğal gaz aboneliğine başvuracak olan kişiler ikamet ettikleri şehirlerdeki GAZDAŞ,İGDAŞ,İZMİRGAZ,BAŞKENTGAZ gibi doğalgaz abonmanlık kurumlarına müracaat etmeleri lazımdır. Doğalgaz aboneliği yapmak üzere olan kişilerin, şubelere gitmeden de e-devlet sisteminden başvuru yapabilirler. ilk defa abonelik açtıracak olan vatandaşların iç tesisat için projelendirme yaptırmaları ve sonra doğalgaz servis saatinin bağlanması gerekiyor. eğer yaşadığınız sokakta doğalgaz hattı bulunmuyorsa, hat çekilmesi için müracaat edilmesi gerekiyor.

Doğal gaz Aboneliği İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

doğalgaz kullanımı için kullanım antlaşması yapılması gerekiyor. iç tesisat hattınız çekildiyse bu bağlantı antlaşmasını birlikte yapabilirsiniz. Doğalgaz aboneliği: Ev, işyeri, resmi kurum gibi yerler için yapılır.

Konut İçin Doğal gaz Aboneliği Evrak listesi:

Nüfus cüzdanı belgesi

T.C. kimlik numaralı resmi kimlik beyanı

Tapu veya kira kontratı fotokopisi

Tesisat numarası

İşyeri, Resmi Kurumlar vb. Yerler için Doğal gaz Aboneliği Evrak Listesi:

Nüfus cüzdan belgesi

T.C. kimlik numaralı resmi kimlik beyanı

Tapu veya kira kontratı fotokopisi

Tesisat numarası

Kaşe

Vergi levhası fotokopisi

Ticaret Sicili gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi

İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi

Doğal gazın kullanıma açılması işlemi kesinlikle yetkililer tarafından yapılmalıdır. Abone cihaz bağlantılarını kendi başına yapmamalıdır. Bu durum yasak olduğu gibi para cezası uygulanmaktadır.

E-Devlet Üzerinden Doğalgaz Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Doğalgaz Aboneliği

İlk önce doğal gaz aboneliği başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve PTT'den almış olduğu e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalaı lazım. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne doğal gaz firmanızın ismini yazıp, 'Abonelik Sözleşmesi Başvurusu'na tıklayıp şartnameyi kabul etmeniz gerekmektedir. Daha sonra yapacağınız işlemler sırasıyla; Tüketim Noktası Sorgulama, Başvuru Formu, Başvuru Onayı, İşlem Sonucu basamaklarıdır. Bu yapılan işlemlerden sonra e-devlet üzerinden doğal gaz abonelik başvurusunu yapmış oluyorsunuz.

Doğal gaz Abone Ücreti Ne Kadardır? Doğal gaz Abone Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Doğalgaz abonelik ücreti tüketici tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenir ve iadesi yoktur. bu ödenecek olan miktar EPDK tarafınca belirlenir. Abone bağlantı masrafı alana göre değişkenlik gösterebilir. Bu miktar hesaplanırken BBS'den (Bağımsız Bölüm Sayısı) faydalanılır. 200 metrekarelik brüt bir alanda ortalama (Bağlantı bedeli + KDV + Damga Vergisi) 787.38 TL gibi bir ücret ödersiniz.

Doğal gaz Güvence Bedeli Neden Alınır? Doğal gaz Güvence Bedeli Ne Kadardır?

Doğal gaz dağıtım firmaları, bütün tüketicilerden sözleşme esnasında güvence bedeli yani depozito alır. Bu bedel doğal gaz aboneliği yapılırken en başta alınır ve tüketicinin borcunu ödemediği zaman teminat olarak gösterilir. Bu ücret EPDK tarafından belirlenir ve doğal gaz dağıtım şirketlerine göre değişmez. Aboneliğinizi iptal etmeniz durumunda ise bu bedel TEFE / TÜFE oranlarına göre güncellenerek iade tüketiciye iade edilir. EPDK'nın belirlediği doğal gaz güvence bedeli 2020 yılı itibarıyla 656.70 TL oldu. Kombi için 563.90 Türk Lirası, doğal gaz sobası için 503 TL, ön ödemeli sayaç değişim bedeli ise 268.70 Türk Lirası oldu. Bunlara ek olarak damga vergisi (güvence bedelinin binde 9.48'i) alınmaktadır. Dosya masraf bedeli ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından belirlenir.

Doğal gaz Abonelik İptali Nasıl Yapılılır?

Hali hazırda doğalgaz aboneliği olan iş yeri yada konutun taşınma gibi nedenlerden dolayı abonelik iptali istemesi gerekiyor.Aksi bir durumda sizden sonra taşıanacak olan kişilerin doğalgaz faturaları sizin adınıza gelir. Doğalgaz abonelik iptali için belgeler:

Antlaşma iptalini yapacak olan kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı

Antlaşma iptali olacak olan yerin tüketim noktası numarası

Sözleşme fesih işlemi üçüncü şahıslar tarafından yapılacaksa eğer noter onaylı vekaletname fotokopisi

Yabancı uyruklu müşteriler için pasaport beyanı ve fotokopisi