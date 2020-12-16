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Doğal gaz 2021 bağlantı ve hizmet bedelleri ne kadar?

Yeni yıla girecek olmamız ile birlikte doğal gaz fiyatlarının da nasıl değişeceği merak edilmekteydi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından, yeni yılda dağıtım ve hizmet bedellerinin nasıl olacağı belirlendi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 23:37
Doğal gaz 2021 bağlantı ve hizmet bedelleri ne kadar?
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2021 Yılı Doğal Gaz Fiyatları Belli Oldu!

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak doğal gaz fiyatları, doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlendi.

EPDK tarafından, 2021 yılı içerisinde geçerli olacak olan doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini açıkladı. Kurul’un konu ile ilgili verdiği karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve resmi hale geldi. Belirlenmiş olan gelecek yıl için geçerli olacak fiyatlar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Dağıtım şirketlerinin uygulayacakları 2021 yılı kapsamında geçerli olacak hizmet bedelleri üst sınırları açıklandı.

Bedeller:

Abone Bağlantı Bedeli (TL)- 749 TL

İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/ M²)- 651 TL

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 Metre İçin) (TL)- 651 TL

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave Her 1 Metre İçin) (TL)- 4 TL

Kombi Güvence Bedeli (TL/ Adet)- 620 TL

Soba Güvence Bedeli (TL/ Konut)- 551 TL

Merkezi Sistem Güvence Bedeli (TL/BBS)- 551 TL

Ocak Güvence Bedeli (TL)- 35 TL

Şofben Güvence Bedeli (TL)- 70 TL

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL)- 306 TL

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL)- 30 TL

Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL)- 260 TL

İç Tesisat İşlem Bedelleri

Sayaç Tipi

G4, G6 (TL/Adet)- 52 TL

G10, G16, G25 (TL/ Adet)- 97 TL

G40, G65, G100 (TL/Adet)- 194 TL

G160, G250, G400 (TL/Adet)- 295 TL

G400’den büyük (TL/Adet)- 397 TL

Kolon hattı (TL/ Proje)- 52 TL

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 23:37
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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEPDKEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu
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