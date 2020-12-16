Doğal gaz 2021 bağlantı ve hizmet bedelleri ne kadar?

2021 Yılı Doğal Gaz Fiyatları Belli Oldu!
1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak doğal gaz fiyatları, doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlendi.
EPDK tarafından, 2021 yılı içerisinde geçerli olacak olan doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini açıkladı. Kurul’un konu ile ilgili verdiği karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve resmi hale geldi. Belirlenmiş olan gelecek yıl için geçerli olacak fiyatlar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.Dağıtım şirketlerinin uygulayacakları 2021 yılı kapsamında geçerli olacak hizmet bedelleri üst sınırları açıklandı.
Bedeller:
Abone Bağlantı Bedeli (TL)- 749 TL
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/ M²)- 651 TL
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 Metre İçin) (TL)- 651 TL
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave Her 1 Metre İçin) (TL)- 4 TL
Kombi Güvence Bedeli (TL/ Adet)- 620 TL
Soba Güvence Bedeli (TL/ Konut)- 551 TL
Merkezi Sistem Güvence Bedeli (TL/BBS)- 551 TL
Ocak Güvence Bedeli (TL)- 35 TL
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL)- 306 TL
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL)- 30 TL
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL)- 260 TL
İç Tesisat İşlem Bedelleri
Sayaç Tipi
G4, G6 (TL/Adet)- 52 TL
G10, G16, G25 (TL/ Adet)- 97 TL
G40, G65, G100 (TL/Adet)- 194 TL
G160, G250, G400 (TL/Adet)- 295 TL
G400’den büyük (TL/Adet)- 397 TL
Kolon hattı (TL/ Proje)- 52 TL