İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği

23 Ocak 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Diyetisyen maaşları ne kadardır? Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Diyetisyen maaşları ne kadardır? Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 04:22
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği
Takip Et:

2020 yılından itibaren diyetisyen maaşları ortalama 3000 TL’dir. Deneyimlere bağlı olarak bu tutar 6000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Kamu hastanelerinde istihdam edilen diyetisyenlerin aldıkları maaşlar ise 4000 TL ila 6000 TL arasındadır.

Diyetisyen nedir?

Diyetisyenler, beslenme tekniği konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Danışanın bedensel sağlığını optimum düzeye getirip doğru beslenme konusunda öneriler sunan diyetisyenler beslenme sorunları sebebiyle sağlığı bozulmuş kişilerin iyileştirilip yaşam standartlarını artırabilmeyi amaçlıyor. Okullar, hastaneler, klinikler, spor merkezleri ve otellerde çalışabilen diyetisyenler aynı zamanda besin firmalarında da istihdam edilebilmektedir.

Diyetisyenlerin sorumlulukları nelerdir?

Diyetisyenlerin;

Danışanların bedensel sağlığını çözümlemesi,

Gıda içeriği hakkında bilgi sahibi olması,

Farklı beslenme programları hakkında bilgi sahibi olması,

Yiyecek sıralamaları oluşturabilmesi,

Yeniliklere açık olup besin ürün ve ekipmanlarını tanıması,

Yanlış beslenmeye neden olabilecek problemleri çözmesi gerekmektedir.

Kimler diyetisyen olabilir?

Beslenme ve Diyetetik Bölümleri’nden mezun olanlar diyetisyen olabilirler. Dört yıllık eğitim sürecinde adaylar;

Beslenme ilkeleri,

Anatomi ile Fizyoloji,

Temel psikoloji,

Sporcu beslenmesi,

Anne – çocuk beslenmesi,

Tıbbi beslenme,

Gıda kontrolü gibi alanlarda bilgi sahibi olabilirler.

Nitelikli diyetisyenlerin özellikleri nelerdir?

Danışanların beklediği değişimleri yaratmayı başaran diyetisyenler şu özellikleri taşırlar;

Güçlü iletişim becerisi, çağa ayak uydurma, organizasyon becerisidir.

Diyetisyenler hangi kurumlarda istihdam edilebilirler?

Diyetisyenler genellikle;

Aile Sağlığı Merkezleri

Renal Bakım Üniteleri

Sıhhatli Yaşam Merkezleri

Huzurevleri

Yiyecek şirketleri ve fabrikaları

Rehabilitasyon merkezleri

Gıda Kalite Denetim Laboratuvarları bünyesinde istihdam edilebilirler.

Kamuda diyetisyen maaşları ne kadar?

2020 yılında devlet memurları için uygulanan zamlarla birlikte diyetisyen maaşları da etkilendi. Buna göre;

8/1 aşama 4450 TL,

6/3 aşama, en çok beş yıl deneyimli 4550 TL,

4/2 aşama, en çok on yıl deneyimli 4800 TL,

2/1 aşama, en çok on beş yıl deneyimli 4950 TL,

⅓ aşama, en çok yirmi yıl deneyimli 5050 TL,

¼ aşama, en çok yirmi beş yıl deneyimli 5150 TL maaş alabilmektedir.

Yapılan tutarlara aile geçim indirimleriyle ek tazminatlar eklenmektedir.

Kamuda diyetisyen maaşları neye göre değişir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen diyetisyenlerin maaşları bazı koşullara göre değişir. Bunlar;

Memuriyet seviyesi,

Eğitim düzeyi,

İstihdam edilen kurum,

Yabancı dil,

Tazminat,

Medeni hal ve çocuk sayısıdır.

Bütün faktörler göz önünde bulundurulduğunda kamuda çalışan diyetisyenin ücreti 1000 TL’ye kadar değişebiliyor.

Özel sektörde diyetisyen maaşları ne kadar?

Özel sektörde diyetisyen maaşları için standart bir ücretten bahsetmek doğru olmayacaktır. İş başvurusunda bulunduğunuz kurumun maaş politikalarına bağlı olarak diyetisyenlik maaşı 2500 TL’den başlayıp 10.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Maaş konusunda etkili faktörler ise deneyim, mezun olunan okul, birikim, mesleki başarılar ile haiz olunan referanslardır.

Diyetisyen çalışma saatleri

Diyetisyen çalışma saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olmaktadır. Firmadaki prensiplere bağlı olarak bu durum değişiklik gösterebilmektedir. Özel sektörde bu saat 18.30 olabilmektedir.

Diyetisyen emekli maaşı ne kadar?

Diyetisyen unvanıyla emekli olan kişilerin aylık derecesi ve deneyimine göre alacakları tutar değişecektir. Buna göre;

25 yıl çalışanlara en az 2626 TL,

30 yıl çalışanlara en az 2819 TL,

35 yıl çalışanlara en az 2996 TL,

45 yıl çalışanlara en az 3171 TL emekli maaşı verilmektedir.

Uzaktan diyetisyenler ne kadar para kazanır?

Gelişen teknolojiyle birlikte diyetisyenlik hizmeti online ortam üzerinden de verilebilmektedir. Mesleğini yapan beslenme uzmanları mevcut bilgi birikimini webden kitlelere paylaşarak para kazanabiliyor. Toplumsal mecralarda içerik üreten diyetisyenler hem edinim kazanır hem de isimlerine yatırım yapmış olurlar. İntenetin kitlelere ulaşma konusunda sağladığı kolaylıklarla uzak noktalardaki kişilere danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

Özel sektör diyetisyen ücretleri ne kadar?

Diyetisyen olanların oluşturulan klinikle kendi emek şartlarını oluşturması gerekir. Başarısını kanıtlayan diyetisyenlere görüşme başına 150 TL ile 200 TL ücret ödenmesi gerekir. Kendi işini yapıp adını duyuran ve meslektaşlarının arasında sıyrılan bireylerin talep edecekleri ücretler daha yüksek olabilmektedir. Kendi kliniğini açmak riskli olabileceğinden maddi getiri potansiyeli kamu ile hususi sektöre göre fazla olmaktadır.

Uzman diyetisyen maaşları neye göre belirlenir?

Uzman diyetisyenlerin maaş hesaplamaları yapılırken çalıştıkları kurumdan uzmanlık ve niteliklerine bağlı olarak farklı oranlar belirlenir. Kamu ve özel sektörde çalışan uzman diyetisyenlerin alabilecekleri maaşlar bu faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Okullar, klinik, spor merkezi, firma, otel veya kamu kurumlarında uzman diyetisyen maaşları ortalama 3000 TL ila 4500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hususi sektörlerde vazife edinen uzman ile tecrübeli diyetisyenler 4 bin TL’den daha fazla maaş alabilmektedir. Bireylerin kabiliyetlerini geliştirip edinim kazanabilmesine bağlı olmak suretiyle uzman diyetisyen olup hususi sektörde yüksek maaşlar alınabilmektedir.



Son Güncelleme: 23.01.2021 04:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen MaaşıDiyetisyen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı

Popüler Haberler

Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 24 Ocak 2021 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamları
Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır? Aşı rıza formu zorunlu mu olacak?
TV8’de Survivor Tehlikeli Sular programı formatı ne? ne zaman başlayacak?
Elimi Bırakma dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri bilgileri
Sen Anlat Karadeniz Tarık kimdir? Beren Soysal diziye dahil oluyor!
La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak ? Netflix La Casa de Papel 4. sezon başlama tarihi
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 24 Ocak 2021 Pazar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Ocak 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Atv canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün kimin maçı var? 24 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 24 Ocak 2021 Pazar itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.