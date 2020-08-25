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Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Diyetisyen maaşları ne kadardır? Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Diyetisyen maaşları ne kadardır? Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 01:50
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Kamu - özel sektörde diyetisyen çalışma koşulları ve diyetisyen mesleği
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2020 yılından itibaren diyetisyen maaşları ortalama 3000 TL’dir. Deneyimlere bağlı olarak bu tutar 6000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Kamu hastanelerinde istihdam edilen diyetisyenlerin aldıkları maaşlar ise 4000 TL ila 6000 TL arasındadır.

Diyetisyen nedir?

Diyetisyenler, beslenme tekniği konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Danışanın bedensel sağlığını optimum düzeye getirip doğru beslenme konusunda öneriler sunan diyetisyenler beslenme sorunları sebebiyle sağlığı bozulmuş kişilerin iyileştirilip yaşam standartlarını artırabilmeyi amaçlıyor. Okullar, hastaneler, klinikler, spor merkezleri ve otellerde çalışabilen diyetisyenler aynı zamanda besin firmalarında da istihdam edilebilmektedir.

Diyetisyenlerin sorumlulukları nelerdir?

Diyetisyenlerin;

Danışanların bedensel sağlığını çözümlemesi,

Gıda içeriği hakkında bilgi sahibi olması,

Farklı beslenme programları hakkında bilgi sahibi olması,

Yiyecek sıralamaları oluşturabilmesi,

Yeniliklere açık olup besin ürün ve ekipmanlarını tanıması,

Yanlış beslenmeye neden olabilecek problemleri çözmesi gerekmektedir.

Kimler diyetisyen olabilir?

Beslenme ve Diyetetik Bölümleri’nden mezun olanlar diyetisyen olabilirler. Dört yıllık eğitim sürecinde adaylar;

Beslenme ilkeleri,

Anatomi ile Fizyoloji,

Temel psikoloji,

Sporcu beslenmesi,

Anne – çocuk beslenmesi,

Tıbbi beslenme,

Gıda kontrolü gibi alanlarda bilgi sahibi olabilirler.

Nitelikli diyetisyenlerin özellikleri nelerdir?

Danışanların beklediği değişimleri yaratmayı başaran diyetisyenler şu özellikleri taşırlar;

Güçlü iletişim becerisi, çağa ayak uydurma, organizasyon becerisidir.

Diyetisyenler hangi kurumlarda istihdam edilebilirler?

Diyetisyenler genellikle;

Aile Sağlığı Merkezleri

Renal Bakım Üniteleri

Sıhhatli Yaşam Merkezleri

Huzurevleri

Yiyecek şirketleri ve fabrikaları

Rehabilitasyon merkezleri


Gıda Kalite Denetim Laboratuvarları bünyesinde istihdam edilebilirler.

Kamuda diyetisyen maaşları ne kadar?

2020 yılında devlet memurları için uygulanan zamlarla birlikte diyetisyen maaşları da etkilendi. Buna göre;

8/1 aşama 4450 TL,

6/3 aşama, en çok beş yıl deneyimli 4550 TL,

4/2 aşama, en çok on yıl deneyimli 4800 TL,

2/1 aşama, en çok on beş yıl deneyimli 4950 TL,

⅓ aşama, en çok yirmi yıl deneyimli 5050 TL,

¼ aşama, en çok yirmi beş yıl deneyimli 5150 TL maaş alabilmektedir.

Yapılan tutarlara aile geçim indirimleriyle ek tazminatlar eklenmektedir.

Kamuda diyetisyen maaşları neye göre değişir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen diyetisyenlerin maaşları bazı koşullara göre değişir. Bunlar;

Memuriyet seviyesi,

Eğitim düzeyi,

İstihdam edilen kurum,

Yabancı dil,

Tazminat,

Medeni hal ve çocuk sayısıdır.

Bütün faktörler göz önünde bulundurulduğunda kamuda çalışan diyetisyenin ücreti 1000 TL’ye kadar değişebiliyor.

Özel sektörde diyetisyen maaşları ne kadar?

Özel sektörde diyetisyen maaşları için standart bir ücretten bahsetmek doğru olmayacaktır. İş başvurusunda bulunduğunuz kurumun maaş politikalarına bağlı olarak diyetisyenlik maaşı 2500 TL’den başlayıp 10.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Maaş konusunda etkili faktörler ise deneyim, mezun olunan okul, birikim, mesleki başarılar ile haiz olunan referanslardır.

Diyetisyen çalışma saatleri

Diyetisyen çalışma saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olmaktadır. Firmadaki prensiplere bağlı olarak bu durum değişiklik gösterebilmektedir. Özel sektörde bu saat 18.30 olabilmektedir.

Diyetisyen emekli maaşı ne kadar?

Diyetisyen unvanıyla emekli olan kişilerin aylık derecesi ve deneyimine göre alacakları tutar değişecektir. Buna göre;

25 yıl çalışanlara en az 2626 TL,

30 yıl çalışanlara en az 2819 TL,

35 yıl çalışanlara en az 2996 TL,

45 yıl çalışanlara en az 3171 TL emekli maaşı verilmektedir.

Uzaktan diyetisyenler ne kadar para kazanır?

Gelişen teknolojiyle birlikte diyetisyenlik hizmeti online ortam üzerinden de verilebilmektedir. Mesleğini yapan beslenme uzmanları mevcut bilgi birikimini webden kitlelere paylaşarak para kazanabiliyor. Toplumsal mecralarda içerik üreten diyetisyenler hem edinim kazanır hem de isimlerine yatırım yapmış olurlar. İntenetin kitlelere ulaşma konusunda sağladığı kolaylıklarla uzak noktalardaki kişilere danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

Özel sektör diyetisyen ücretleri ne kadar?

Diyetisyen olanların oluşturulan klinikle kendi emek şartlarını oluşturması gerekir. Başarısını kanıtlayan diyetisyenlere görüşme başına 150 TL ile 200 TL ücret ödenmesi gerekir. Kendi işini yapıp adını duyuran ve meslektaşlarının arasında sıyrılan bireylerin talep edecekleri ücretler daha yüksek olabilmektedir. Kendi kliniğini açmak riskli olabileceğinden maddi getiri potansiyeli kamu ile hususi sektöre göre fazla olmaktadır.

Uzman diyetisyen maaşları neye göre belirlenir?

Uzman diyetisyenlerin maaş hesaplamaları yapılırken çalıştıkları kurumdan uzmanlık ve niteliklerine bağlı olarak farklı oranlar belirlenir. Kamu ve özel sektörde çalışan uzman diyetisyenlerin alabilecekleri maaşlar bu faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Okullar, klinik, spor merkezi, firma, otel veya kamu kurumlarında uzman diyetisyen maaşları ortalama 3000 TL ila 4500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hususi sektörlerde vazife edinen uzman ile tecrübeli diyetisyenler 4 bin TL’den daha fazla maaş alabilmektedir. Bireylerin kabiliyetlerini geliştirip edinim kazanabilmesine bağlı olmak suretiyle uzman diyetisyen olup hususi sektörde yüksek maaşlar alınabilmektedir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 01:50
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