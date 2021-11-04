Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 2021 yılı maaşı ne kadardır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Diyetisyen (beslenme uzmanı) ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Diyetisyen (beslenme uzmanı) iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Diyetisyen (beslenme uzmanı) tanımı nasıl yapılır?

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren kişidir.

Diyetisyen (beslenme uzmanı) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Diyetisyen (beslenme uzmanı) olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 7.500 TL olarak ifade edilebilir Diyetisyen (beslenme uzmanı) çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 12.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde diyetisyen (beslenme uzmanı) olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Diyetisyen (beslenme uzmanı) olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Diyetisyen (beslenme uzmanı) işinde çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi lisans mezun olmuş olmaktır.

Diyetisyen (beslenme uzmanı) ne iş yapmaktadır?

Diyetisyen (beslenme uzmanı) çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

a) Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini incelemek,

b) Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirlemek,

c) Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptamak,

d) Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak,

f) Besin analizlerini yapmak,

g) Diyet ürünleri geliştirmek,

h) Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlamak,

i) Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlamak,

j) Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlamak,

k) Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlamak,

l) Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplamak,

m) Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenlemek,

n) Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlamak,

o) Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitmek,

p) Eğitim materyallerini hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diyetisyen (beslenme uzmanı) meslek ana grubu nedir?

Profesyonel meslek mensupları meslek ana grubundandır.

Diyetisyen (beslenme uzmanı) meslek alt ana grubu nedir?

Sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları meslek alt ana grubundandırlar.

Diyetisyen (beslenme uzmanı) meslek grubu nedir?

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Diyetisyen (beslenme uzmanı) meslek birim grubu nedir?

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Diyetisyen (beslenme uzmanı) meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Diyetisyen (beslenme uzmanı) meslek kodunu bulduk, ilgili kod 2265.02 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Diyetisyen (beslenme uzmanı) olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Diyetisyen (beslenme uzmanı) olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık. Bu bilgiler ile kariyer planlamanızı artık daha rahat yapabilrisiniz.