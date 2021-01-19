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Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Discovery, Türkiye’nin dijital platformu BluTV’nin 5 hissesini satın aldı. Stratejik ortaklığın da bulunduğu anlaşmada, BluTV'de Discovery içerikleri yayınlanacak.

19 Ocak 2021 Salı 17:49
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
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Dünyanın en çok biliinen medya ve eğlence şirketi Discovery Inc., Türkiye’nin  dijital  platformu olan BluTV’ye yatırım yaptığını açıkladı. Dünyada Türkçe ve Arapça konuşan tüm seyircilere hizmet veren BluTV, 2016 yılından bugüne, orijinal içerikler ile 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içeriği ile çok güçlü bir şekilde büyüdü.

Discovery, BluTV’nin %35 hissedarı oldu

Bu ortaklıkla birlikte Türk seyircilerin, Discovery’nin global ve yerel markaları olan tüm içerikleri ve Eurosport’un premium spor yayınları BluTV’de  izlenebilecekler. İlerleyen senelerde BluTV’ye daha fazla yatırım yapma seçeneği sağlanması beklenen bu ortaklık, Discovery’nin Türkiye’ye girişinide hızlandıracaktır. Türkiye’de sürekli olarak artan 4 milyondan fazla dijital platform abonesi, BluTV’nin daha da büyümesini sağlayacaktır. Discovery, ayrıca BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu discovery+ için Türkiye dışında da kullanılabilecek.

Discovery’nin Türkiye pazarında senelerdir büyümesinde bu yatırımla güç kazanmıştır. Discovery’nin 2012 yılında İstanbul’da ofis açması ile başlayan büyüme, sonrasında Türkiye’deki bütün televizyon platformlarına ücretli kanalların dağıtımının yapılması ve 2015 yılı ile 2018 yılında  ulusal kanallar TLC ile DMAX’in yayına başlamaları ile beraber devam etti. TLC ve DMAX’in erişimleri 2020 yılında daha önceki yılları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.



Son Güncelleme: 19.01.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
Discovery Inc.Blutv
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