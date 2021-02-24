Discord ile nasıl para kazanılır? Discord ile kolay para kazanma yöntemleri

Sesli ve yazılı görüşme programlarından biri olan Discord, tercih edilen uygulamalardan biridir. Discord üzerinden para kazanmak da mümkündür. Uygulamayı kullanmak ücretsizdir.

Discord ile nasıl para kazanılır?

Uygulama sayesinde yayın duyuruları ve toplu sosyal medya bildirimleri yapılabilmektedir. Bu sayede çok fazla kişiye ileti gönderilir. Büyük gruplar kurmak ve satış yapmak mümkündür. Discord grupları kurularak ve gruplar geliştirilerek kazanç elde edilebilir. Sohbet grupları ilgi çekici konular üzerine kurulmalıdır.

Discord yazılımları satmak

Müzik botu, bağış botu gibi botlar hazırlanarak kazanç elde edilebilir. Oluşturulan yazılımın ilgi görmesi durumunda para kazanmak mümkündür.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Yaş grubu: 13 yaş altı kullanıcılar yalnızca ebeveyn kontrolünde alım yapabildikleri için kazanç getirmez. Bu sebeple hitap edilen kitle önemlidir.

Aktiflik seviyesi: uygulamayı kullanan insanların aktif olması önemli bir husustur.

Tüketim alışkanlığı: kullanıcıların nereden ve neden ulaştıklarını görmek ve bilmek kazanç getirecektir.

Discord entegrasyonları

Patreon

Donate Bot

Upgrade Chat

Patreon kulllanım şekli

Ücretsizdir ve her türlü kullanıcı kullanabilir.

Bütün rol atama işlemleri otomatiktir

Döviz aracılığıyla para kazanmak mümkündür

Dünya çapında kullanılmaktadır

Düşük komisyon oranıyla çalışmaktadır

Patronların tüm istatistiklerini toplar

Küçük çaplı sosyal medya kullanmak mümkündür

Farklı kampanyalar düzenlenir

Artı yönleri

Eksi yönleri

Payoneer ve PayPal hesaplarıyla ödeme alınır

Türkçe desteklemesi yoktur

Donate Bot kullanım şekli

Oyun klipleri paylaşımı yapılabilir. Aylık olarak ya da tek seferde ödeme gerçekleştirilir.

Artı yönleri

Kurulumu kolaydır

Discord destek sunucusunda, geliştirici ve diğer görevlilerden yardım talep edilebilir

Geliştirici araçlar bulunmaktadır

Ödeme bildirimleri direkt olarak sunucuya aktarılabilir

Eksi yönleri

Ödeme sadece PayPal ile alınır

Upgrade Chat kullanım şekli

İçerikleri güvenle korur. Stripe ile ortaktır.