Discord ile nasıl para kazanılır? Discord ile kolay para kazanma yöntemleri

Sesli ve yazılı görüşme programlarından biri olan Discord, tercih edilen uygulamalardan biridir. Discord üzerinden para kazanmak da mümkündür. Uygulamayı kullanmak ücretsizdir.
Discord ile nasıl para kazanılır?
Uygulama sayesinde yayın duyuruları ve toplu sosyal medya bildirimleri yapılabilmektedir. Bu sayede çok fazla kişiye ileti gönderilir. Büyük gruplar kurmak ve satış yapmak mümkündür. Discord grupları kurularak ve gruplar geliştirilerek kazanç elde edilebilir. Sohbet grupları ilgi çekici konular üzerine kurulmalıdır.
Discord yazılımları satmak
Müzik botu, bağış botu gibi botlar hazırlanarak kazanç elde edilebilir. Oluşturulan yazılımın ilgi görmesi durumunda para kazanmak mümkündür.
Dikkat edilmesi gereken noktalar
- Yaş grubu: 13 yaş altı kullanıcılar yalnızca ebeveyn kontrolünde alım yapabildikleri için kazanç getirmez. Bu sebeple hitap edilen kitle önemlidir.
- Aktiflik seviyesi: uygulamayı kullanan insanların aktif olması önemli bir husustur.
- Tüketim alışkanlığı: kullanıcıların nereden ve neden ulaştıklarını görmek ve bilmek kazanç getirecektir.
Discord entegrasyonları
- Patreon
- Donate Bot
- Upgrade Chat
Patreon kulllanım şekli
Ücretsizdir ve her türlü kullanıcı kullanabilir.
- Bütün rol atama işlemleri otomatiktir
- Döviz aracılığıyla para kazanmak mümkündür
- Dünya çapında kullanılmaktadır
- Düşük komisyon oranıyla çalışmaktadır
- Patronların tüm istatistiklerini toplar
- Küçük çaplı sosyal medya kullanmak mümkündür
- Farklı kampanyalar düzenlenir
Eksi yönleri
- Payoneer ve PayPal hesaplarıyla ödeme alınır
- Türkçe desteklemesi yoktur
Donate Bot kullanım şekli
Oyun klipleri paylaşımı yapılabilir. Aylık olarak ya da tek seferde ödeme gerçekleştirilir.
Artı yönleri
- Kurulumu kolaydır
- Discord destek sunucusunda, geliştirici ve diğer görevlilerden yardım talep edilebilir
- Geliştirici araçlar bulunmaktadır
- Ödeme bildirimleri direkt olarak sunucuya aktarılabilir
Eksi yönleri
- Ödeme sadece PayPal ile alınır
Upgrade Chat kullanım şekli
İçerikleri güvenle korur. Stripe ile ortaktır.