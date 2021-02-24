İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...

Discord ile nasıl para kazanılır? Discord ile kolay para kazanma yöntemleri

Discord, 13 Mayısıs 2015 yılında kurulmuştur. 2019 itibariyle 250 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iletişim programıdır. Birçok farklı versiyonu bulunmaktadır. Farklı işletim sistemleri ile uyumludur. Discord ile para kazanmak mümkündür. Bu yöntemler merak edilmektedir.

24 Şubat 2021 Çarşamba 03:21
Discord ile nasıl para kazanılır? Discord ile kolay para kazanma yöntemleri
Takip Et:

Sesli ve yazılı görüşme programlarından biri olan Discord, tercih edilen uygulamalardan biridir. Discord üzerinden para kazanmak da mümkündür. Uygulamayı kullanmak ücretsizdir.

Discord ile nasıl para kazanılır?

Uygulama sayesinde yayın duyuruları ve toplu sosyal medya bildirimleri yapılabilmektedir. Bu sayede çok fazla kişiye ileti gönderilir. Büyük gruplar kurmak ve satış yapmak mümkündür. Discord grupları kurularak ve gruplar geliştirilerek kazanç elde edilebilir. Sohbet grupları ilgi çekici konular üzerine kurulmalıdır.

Discord yazılımları satmak

Müzik botu, bağış botu gibi botlar hazırlanarak kazanç elde edilebilir. Oluşturulan yazılımın ilgi görmesi durumunda para kazanmak mümkündür.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

  • Yaş grubu: 13 yaş altı kullanıcılar yalnızca ebeveyn kontrolünde alım yapabildikleri için kazanç getirmez. Bu sebeple hitap edilen kitle önemlidir.
  • Aktiflik seviyesi: uygulamayı kullanan insanların aktif olması önemli bir husustur.
  • Tüketim alışkanlığı: kullanıcıların nereden ve neden ulaştıklarını görmek ve bilmek kazanç getirecektir.

Discord entegrasyonları

  • Patreon
  • Donate Bot
  • Upgrade Chat

Patreon kulllanım şekli

Ücretsizdir ve her türlü kullanıcı kullanabilir.

Artı yönleri

  • Bütün rol atama işlemleri otomatiktir
  • Döviz aracılığıyla para kazanmak mümkündür
  • Dünya çapında kullanılmaktadır
  • Düşük komisyon oranıyla çalışmaktadır
  • Patronların tüm istatistiklerini toplar
  • Küçük çaplı sosyal medya kullanmak mümkündür
  • Farklı kampanyalar düzenlenir

Eksi yönleri

  • Payoneer ve PayPal hesaplarıyla ödeme alınır
  • Türkçe desteklemesi yoktur

Donate Bot kullanım şekli

Oyun klipleri paylaşımı yapılabilir. Aylık olarak ya da tek seferde ödeme gerçekleştirilir.

Artı yönleri

  • Kurulumu kolaydır
  • Discord destek sunucusunda, geliştirici ve diğer görevlilerden yardım talep edilebilir
  • Geliştirici araçlar bulunmaktadır
  • Ödeme bildirimleri direkt olarak sunucuya aktarılabilir

Eksi yönleri

  • Ödeme sadece PayPal ile alınır

Upgrade Chat kullanım şekli

İçerikleri güvenle korur. Stripe ile ortaktır.



Son Güncelleme: 24.02.2021 03:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiscordPara Kazanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Şubat 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Cenk’i kim canlandırıyor? Ege Semih Erken'in biyografisi
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman doğum tarihi
Fenerbahçe Tv8 WinWin Kampanyasında Ne Kadar Para Toplandı? Satılan Forma Bağış ve Atılan SMS Sayısı
WhatsApp bildirimleri nasıl gizlenir? Whatsapp bildirim ayarları
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2021 Ptt'den emekliye kredi nasıl alınır?
İŞKUR ilkokul mezunuda dahil KPSS'siz Kamu personeli alıyor; Başvuru şartları ve alım yapan kadrolar
10 Kasım resmi tatil var mı?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Bir Denizaltı Hikâyesi nerede çekiliyor?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer'in hayatı!
Emanet dizisinde Selim karakterini Osman Aydın canlandırıyor
Yatıya Misafirim Var whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Engelli araçlarında ÖTV indirimi nedir, nasıl hesaplanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.