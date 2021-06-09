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Dijital Tarım Pazarı ( DİTAP ) nedir?

Dijital Tarım Pazarı sistemi sayesinde üretici ve alıcı bir platform üzerinden buluşabilmektedir. Çiftçiler, Dijital Tarım Pazarı sisteminin ne olduğunu ve nasıl kayıt olunacağını merak etmektedir. DİTAP nedir? Dijital Tarım Pazarı sistemine nasıl kayıt olunur? Bu haberimizde Dijital Tarım Pazarı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Dijital Tarım Pazarı ile ilgili detaylar...

09 Haziran 2021 Çarşamba 13:13
Dijital Tarım Pazarı ( DİTAP ) nedir?
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DİTAP

Dijital Tarım Pazarı sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı ,Ticaret Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı ile TOBB tarafından kuruldu. Üretici ve alıcı artık bir platformda buluşabilecek. . Tarımda ki gücü artıracak olan hamleler akademik işbirlikler ile güçlendirerek Geleceğin tarımı olarak Dijtal tarım projesi ile çiftçilği kolaylaştıracak olan tarım teknolojleri ile dijtal tarımın önümüzdeki yıllarda daha etkin olarak kullanılacağı ve şmdiden çiftçinin DİTAP’a üye olarak çiftçilerin fazla emek ve alın teri ile ürettiği ürünleri DİTAP sayesinde tüm alıcılar le üreticiler buluşturacak olan bu platform oluşturulmuştur. Özelilkle gençler tarıma teşvik edecek akıllı tarım uygulamaları ile önümüzdeki yıllarda adını daha çok duyacağımız ve hayatımızın br parçası haline gelmesi beklenmektedir.

Dİjtal’ın tarımsal ürün pazarına üretici ve alıcı (alıcı ve satıcı) olarak kaydolabilirsiniz. Henüz üretim aşamasına geçmemiş tarımsal ürünlere talep yaratabilirsiniz. Talebin oluşturulması için ödeme kaynağı-alacak kaynağı-paketleme ve sevkiyat sahibi seçilir, bu zaman aralıkları içinde teklifler verilir, teklifler değerlendirilerek istenilen teslim tarihi seçilir. Ödeme koşullarını, sigorta teklifini, teslim tarihini seçin, sert fiyat koşullarını ve alım standartlarını belirleyin. Son olarak teklif taleplerinin sayısı yapılabilir ve gerekirse alan kısıtlanabilir. Mesajı istenilen bölgedeki çiftçilere SMS ile gönderilir. Onaylıyor musunuz? İfadesi seçilerek bant kaldırıldıktan sonra sisteme girmek için istenilen alandaki satıcılardan birinin kullanıcı hesabı kullanılır. Aşağıdaki linkten sisteme kayıt olabilirsiniz.

https://sup.etarim.gov.tr/login

sistem üzerinden üretici ve alıcı birbirini değerlendirebilir. Bölge içerisinde makro ve mikro verilerle ürünler hakkında birçok rapor bulunmaktadır. Tarımsal sözleşmeye uygun olup olmadığını sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz.

https://ditap.gov.tr

DİTAP avantajları

Dijital Pazar sistemiyle hem üretici hem de alıcı için birçok avantaj bulunmaktadır. Sistem üzerinden tarla takibi yapılabilmektedir. Dijital tarla takibiyle ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.doktar.com

  • Dijital tarım pazarının üreticiye sağlayacağı avantajlar şu şekildedir;

tarımsal üretimin planlanması ürünlerin yüksek değeri ile iç ve dış pazarda yer bulması, çiftçiye daha fazla kazanç sağlaması,

Çiftçlerin binbir emek ile ürettikleri ürünler satamama sorunun ortadan kaldırılması,

Çiftçlerin binbir emek ile ürettkleri ürünler satma, pazara ulaştırmada yen dönem satacağı, kişi, yer fiyatlama tüm koşulların belli olması ile sözleşmeli üretimin her iki tarafı da güvence altına alması,

DİTAP le küçük aile işletmeleri yen pazarlara açılma imkanı elde ediyor. Küçük ailelen pazara erişimlerin kolaylaştırarak büyük işletmelerin imkanlarına kavuşturulması,

Yerel ürünlerin yeni pazarlara açılabilmesi

Hasat, işleme, depolama, pazara erişimini sağlayacak etkin loijstik faaliyet, hızlı taşıma lojistik ile az kayıpla ekonomk taşıma kolaylığı ve avantajları sağlayacaktır.

  • Dijital tarım pazarın alıcıya sağlayacağı avantajlar ise şu şekildedir;

Fiyat dalgalanmasından talep edeni koruyacak.

Ürün bulamama riskni ortadan kaldıracak.

İstenilen kalitede ve miktarda ürüne ulaşmasını sağlayacak.

Uluslararası pazarlara açılım sağlayacak.

Olağanüstü hallerde daha iyi yönetilecek

Planlı üretimin alt yapısı oluşturulacaktır

DİTAP genel avantajları

 Dijital tarım pazarı sayesinde, Tarım sektöründeki kaliteyi artıracak ve maliyetlerin düşmesini sağlayacak. Doğru girdilerle birlikte verimlilik de artacaktır. Pazara istenilen kalitede ve miktarda ürün girebilecek. Tarım ürünlerinin doğrudan satışı gerçekleşmiş olacak. Gıda israfının da önüne geçilmiş olacak. Arz-Talep dengesi korunmuş olacak. İhracat amaçlı pazarlar bu şekilde çoğalmış olacak. Tedarik zincirinde sağlanacak optimizasyon sayesinde maliyetlerin düşürülmesi gibi birçok avantajı beraberinde getirecek.

Ditap Eko sistemi

Dijital tarım pazarı sayesinde arz ve talep birbiriyle buluşmaktadır. Planlı üretim gerçekleşmektedir. Bu sistem sayesinde tek elden  sürdürülebilir üretim ve tedarik sağlanmaktadır. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlara bulma imkanı sağlamaktadır. Tohumdan çatala kadar olan zincirin takibi sağlanmış olur.

DİTAP ve işletme kredisi

 Paydaşların finansmana erişimi kolaylaşacak, tarım sektörü paydaşlarının finansmana erişim DİTAP ile kolaylaştırılması Sağlanacaktır. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifi tarafından 50 Milyon TL’ye varan işletme kredisi kullandırılacak olup,  toplamda % 80′ e varan faiz indrimi avantajı sunulmaktadır.

DİTAP sayesinde üretim ve tedarik sağlanması tek elden yönetilecek. Kaliteli ürünler uygun fiyatlarla alıcılarla buluşacak. DİTAP sistemine sizler de kayıt olabilirsiniz.

 

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 13:13
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