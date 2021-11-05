Diğer muhasebeciler ne iş yapar? Diğer muhasebeciler maaşları ne kadardır?

Diğer muhasebeciler, muhasebe ve muhasebeyle alakalı işleri yapan ve mali kayıtların doğruluğunu kontrol etmekle görevli kişiler gibi başka yerde sınıflandırılmış olan personellerdir.

Diğer muhasebeci maaşları ne kadardır?

Diğer muhasebeciler ayda ortalama 3580 TL maaş almaktadır. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum kazançları 2826 TL iken, maksimum kazançları da 5950 TL'dir.

Diğer muhasebeci işini yapmak isteyen kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması gerekiyor.

Diğer muhasebeciler ne iş yapıyor?

Diğer muhasebeciler meslek ana grubu

Diğer muhasebeciler, muhasebe ve muhasebeyle alakalı işler ile diğer mali kayıtların doğruluğunun kontrol edilmesi gibi işleri yaparlar.

Büro hizmetlerinde çalışan elemanlardır.

Meslek alt ana grubu

Sayısal işlemler yapan büro elemanlarıdır.

Meslek birim grubu

Muhasebe kayıtları ve defter tutan büro elemanlarıdır.

Diğer muhasebeciler meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 4311.02'dir.